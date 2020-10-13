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Где в Туле не будет электричества 14 октября

Где в Туле не будет электричества 14 октября

Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Специалисты «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:

  • ул. Оружейная, 1, 3, 3-а, 7-б, 7-в, 9, 9-а, 11, 8,
  • ул. Смидович, 6, 6-а, 6-б, 8,
  • ул. Мира, 50, 52, 52-а,
  • ул. Болдина, 145-а, 145-б, 147-а, 147-б,
  • ул. Луначарского, 65,
  • ул. Физкультурная, 15-25 (нечётн.), 10-а, 12-16 (чётн.),
  • ул. 3-я Трубная, 1-10, 10-а,
  • Мясново: ул. Н. Выселковая, 1-29 (нечётн.), 2-26 (чётн.),
  • 2-й Клинской пр-д, 2,
  • п. Скуратово: ул. Киреевская, 9-29,
  • ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20,
  • п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18,
  • СНТ «Лотос», СНТ-3 «УВД», СНТ «Волна»,
  • ул. Скуратовская, 89-в,
  • п. Ново-Скуратово, 2-102, 188, 185, 189, 57-а, 58, 58-а, 59, 46-а,
  • ул. Пугачёва, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.), 1-а, 1-б, 1-в, 2-а,
  • ул. Чекалина, 2,
  • ул. Щедрина, 2, 4,
  • ул. Глеба Успенского, 2-12 (чётн.), 1-23 (нечётн.),
  • ул. Болотникова, 1-28,
  • ул. С. Разина, 1-33,
  • п. Старо-Овсянниково, 2,
  • п. Ново-Октябрьский, 36, 37, 38,
  • п. Косая Гора: Орловское шоссе, 10-26 (чётн.),
  • ул. Стрекаловская, 2-48 (чётн.),
  • ул. Чкалова, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • п. Трудовой: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1-3 (нечётн.), 6-а,
  • ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 7-а,
  • ул. Октябрьская, 1, 2, 7,
  • ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • п. Южный: ул. Автомобилистов, 7, 7-а, 6, 4, 4-а.
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