Где в Туле не будет электричества 14 октября
Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- ул. Оружейная, 1, 3, 3-а, 7-б, 7-в, 9, 9-а, 11, 8,
- ул. Смидович, 6, 6-а, 6-б, 8,
- ул. Мира, 50, 52, 52-а,
- ул. Болдина, 145-а, 145-б, 147-а, 147-б,
- ул. Луначарского, 65,
- ул. Физкультурная, 15-25 (нечётн.), 10-а, 12-16 (чётн.),
- ул. 3-я Трубная, 1-10, 10-а,
- Мясново: ул. Н. Выселковая, 1-29 (нечётн.), 2-26 (чётн.),
- 2-й Клинской пр-д, 2,
- п. Скуратово: ул. Киреевская, 9-29,
- ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20,
- п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18,
- СНТ «Лотос», СНТ-3 «УВД», СНТ «Волна»,
- ул. Скуратовская, 89-в,
- п. Ново-Скуратово, 2-102, 188, 185, 189, 57-а, 58, 58-а, 59, 46-а,
- ул. Пугачёва, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.), 1-а, 1-б, 1-в, 2-а,
- ул. Чекалина, 2,
- ул. Щедрина, 2, 4,
- ул. Глеба Успенского, 2-12 (чётн.), 1-23 (нечётн.),
- ул. Болотникова, 1-28,
- ул. С. Разина, 1-33,
- п. Старо-Овсянниково, 2,
- п. Ново-Октябрьский, 36, 37, 38,
- п. Косая Гора: Орловское шоссе, 10-26 (чётн.),
- ул. Стрекаловская, 2-48 (чётн.),
- ул. Чкалова, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- п. Трудовой: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1-3 (нечётн.), 6-а,
- ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 7-а,
- ул. Октябрьская, 1, 2, 7,
- ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- п. Южный: ул. Автомобилистов, 7, 7-а, 6, 4, 4-а.
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