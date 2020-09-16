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В 2020 году на улицах Тулы произошло 39 ДТП с участием автобусов и маршруток
Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В 2020 году на улицах Тулы произошло 39 ДТП с участием автобусов и маршруток

В авариях пострадали 58 человек. Такие данные приводит региональная Госавтоинспекция.

С января по август в Туле произошло 39 ДТП с участием водителей автобусов, в которых пострадали 58 человек. Аварий со смертельным исходом не зафиксировано. По вине водителей автобусов произошло 12 ДТП, в которых пострадали 29 человек.

Большинство аварий произошли в центре Тулы. На проспекте Ленина зафиксировано 8 ДТП с пассажирским транспортом, на ул. Оборонной и Красноармейском проспекте – по 3 ДТП, по 2 ДТП произошли на улицах 9 Мая, Пролетарской, Советской, Октябрьской и Кирова.

Компании-перевозчики не слишком хорошо заботятся о безопасности пассажиров. Значительное количество нарушений законодательства в области безопасности дорожного движения было выявлено в ходе проверок транспортной компании ООО «Такт».

За нарушение ПДД к административной ответственности привлечены 133 водителя автопредприятия. Самые распространенные нарушения – превышение скорости, проезд на запрещающий  сигнал светофора, выезд на встречную полосу, остановка и стоянка на пешеходных переходах.

По линии технического надзора составлено 38 материалов. 17 раз микроавтобусы выпускались на маршрут с серьёзными неисправностями. Также зафиксировано неоднократное превышение нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах.

За нарушение правил перевозок пассажиров привлечены к ответственности юрлицо ООО «Такт», а также 3 должностных лица компании. Они оштрафованы по ст. 8.23 КоАП РФ, ч.2 ст. 12.31 КоАП РФ, ч.6 ст. 12.31 КоАП РФ. Дважды автобусы перевозчика попадали в ДТП, пострадали три человека.

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