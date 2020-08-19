новости
новости
Регистрация
В Туле задержали двух таксистов-нелегалов
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Туле задержали двух таксистов-нелегалов

Профилактические рейды проводятся по поручению губернатора Алексея Дюмина.

Сотрудники регионального минтранса совместно с инспекторами тульского УГИБДД и Ространснадзора провели очередной рейд по выявлению нелегальных перевозчиков. Выявлено семь нарушений правил перевозки пассажиров и багажа.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы. У двоих из них не оказалось лицензии – их машины поместили на спецстоянку. Всего с начала года на нелегальных перевозчиков составлено 46 протоколов.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 20:37 0
Другие статьи по темам
Событие
УГИБДД УМВД России по Тульской областинелегальные перевозчикипрофилактические рейдыпоручение Алексея Дюмина
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле покажут работы лучших молодых фотографов России
В Туле покажут работы лучших молодых фотографов России
В центре Тулы после капремонта открыли отделение МФЦ
В центре Тулы после капремонта открыли отделение МФЦ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.