В Туле задержали двух таксистов-нелегалов

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Сотрудники регионального минтранса совместно с инспекторами тульского УГИБДД и Ространснадзора провели очередной рейд по выявлению нелегальных перевозчиков. Выявлено семь нарушений правил перевозки пассажиров и багажа.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы. У двоих из них не оказалось лицензии – их машины поместили на спецстоянку. Всего с начала года на нелегальных перевозчиков составлено 46 протоколов.