В Тулу приедет трибьют-шоу «Гражданская оборона»

В Concert Hall 14 марта можно будет услышать любимые хиты Егора Летова и группы «Гражданская оборона» в живом исполнении.

На сцене выступит кавер-проект «Лабов'sky Jam» полностью погружает в атмосферу звучания Егора Летова и Гражданской обороны.

В концерте примет участие и родной брат Егора Летова — знаменитый музыкант и мультиинструменталист СЕРГЕЙ ЛЕТОВ.

Вход с 19.00. Начало концерта в 20.00.