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В Тулу приедет трибьют-шоу «Гражданская оборона»

В Тулу приедет трибьют-шоу «Гражданская оборона»

На сцене выступит кавер-проект «Лабов'sky Jam» полностью погружает в атмосферу звучания Егора Летова и Гражданской обороны.

В Concert Hall 14 марта можно будет услышать любимые хиты Егора Летова и группы «Гражданская оборона» в живом исполнении. 

На сцене выступит кавер-проект «Лабов'sky Jam» полностью погружает в атмосферу звучания Егора Летова и Гражданской обороны.

В концерте примет участие и родной брат Егора Летова — знаменитый музыкант и мультиинструменталист СЕРГЕЙ ЛЕТОВ.

Вход с 19.00. Начало концерта в 20.00.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:24 +1
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