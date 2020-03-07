В Тулу приедет трибьют-шоу «Гражданская оборона»
На сцене выступит кавер-проект «Лабов'sky Jam» полностью погружает в атмосферу звучания Егора Летова и Гражданской обороны.
В Concert Hall 14 марта можно будет услышать любимые хиты Егора Летова и группы «Гражданская оборона» в живом исполнении.
На сцене выступит кавер-проект «Лабов'sky Jam» полностью погружает в атмосферу звучания Егора Летова и Гражданской обороны.
В концерте примет участие и родной брат Егора Летова — знаменитый музыкант и мультиинструменталист СЕРГЕЙ ЛЕТОВ.
Вход с 19.00. Начало концерта в 20.00.
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