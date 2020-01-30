В «Синема Парк» покажут фильм об истории создания музыкального произведения «Танец с саблями»

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Биографическая картина «Танец с саблями» рассказывает историю создания одноименного шедевра Арама Хачатуряна — одного из самых исполняемых произведений в мире.

Действие сюжета происходит холодной осенью 1942 года. В город Молотов (Пермь) эвакуирован Ленинградский академический театр оперы и балета имени Кирова. Через несколько недель намечена премьера балета «Гаянэ», который пока не готов. В попытке завершить произведение композитор сталкивается с жесткими требованиями цензуры. Перед последней репетицией Хачатурян неожиданно получает приказ дирекции — создать ещё один танец в финальную часть балета.

За восемь часов композитор напишет свое самое известное произведение — «Танец с саблями».

Режиссер Юсуп Разыков о фильме:

– Я предложил показать историю создания «Танца с саблями» — короткий промежуток времени из жизни Хачатуряна, в который мы попытались вместить те проблемы и явления, которые окружали композитора.

Последнее было особенно важно для того, чтобы, в частности, ответить на главный вопрос: что должен пережить композитор, чтобы за восемь часов создать такое выдающееся произведение.

Сценарий к фильму вынашивался пять лет. С одной стороны, необходимо было досконально изучить ту эпоху, в которую жил Хачатурян: детство в Тифлисе (ныне — Тбилиси), его жизнь в Советском Союзе, эвакуация в годы Великой Отечественной войны. С другой стороны, важно было понять всё своеобразие личности Хачатуряна и его фигуру в советском культурном пространстве. В этом автору картины помогали Дом-музей Хачатуряна в Ереване, театр оперы и балета им. Спендиарова, а также и сын композитора — Карен Арамович Хачатурян.

В фильме есть эпизод встречи Хачатуряна с его добрыми друзьями — скрипачом Давидом Ойстрахом и композитором Дмитрием Шостаковичем, когда они навещают своего друга в госпитале.

– Нужно сказать, что на самом деле это произошло в феврале, а не в ноябре, и не в Перми, а в Екатеринбурге (Свердловске), где Хачатурян в начале войны работал на радио, поясняет Юсуп. — Но эта их встреча в эвакуации, равно как и другой эпизод. В действительности это случилось при других обстоятельствах: они втроем ехали на поезде в Свердловск — и их обокрали, не оставили даже продуктов, а ехать предстояло еще недели полторы-две и нужно было чем-то питаться. Поэтому кто-то из них — кажется, это был Ойстрах, — предложил играть на полустанках и зарабатывать музыкой. И так они и продержались: выходили с инструментами, играли на перронах зимой.

Балетные сцены, сцены внутри театра, приезд чиновника Пушкова и другие эпизоды снимали в Ереване, в театре им. Спендиарова, который предоставил съемочной группе свое помещение на целых пять дней. Эти дни пришлись на весьма неспокойное время: как раз тогда на улицах Еревана разгоралась «бархатная революция».

– Мы попали в пламя революции, мы не высыпались, потому что на улице все бушевали, — вспоминает Юсуп. — Подвозить костюмы и реквизит к театру было практически невозможно, потому что на улицах была масса народу, и их попросту перекрывали. Вокруг клокочет Ереван, там революция, а тут мы снимаем кино. Мы были замкнуты в театре Спендиарова и окружены. Потом неожиданно революция победила. И произошло это ровно в тот день, когда закончились съемки. Там уже победоносные сирены, миллионы ликующих людей на улицах, забитые кафе.

Из-за постоянного шума, который было невозможно приглушить, команде пришлось переозвучить все сцены, снятые в театре им. Спендиарова, «потому что все оказалось браком: крики, сирены и прочие посторонние звуки отложились на рабочей фонограмме.

Картина была показана на нескольких значимых кинофестивалях. Мировая премьера прошла в июне 2019 года в Шанхае, затем фильм транслировался на Международном фестивале музыки и кино в Корее и на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге.

Самым важным «экзаменом» режиссер считал ереванскую премьеру, которая состоялась в июле 2019 года.

– Показать армянам их национального гения — большая ответственность, — говорит Юсуп. — Однако нас приняли и там. Мы впервые представили картину в Гюмри (на конкурсе-фестивале «Возрождение»). Мне сказали, что «если вы пройдете Гюмри, вы покорите всю Армению». Не знаю почему. И у нас получилось. Многие говорили, что это кино должен посмотреть каждый армянин.