В Кимовске совершено нападение на ювелирный салон

Фото: vk.com/overheardk71.

Очевидцы сообщают, что утром 30 января было совершено нападение на ювелирный салон, который находится на ул. Крылова в Кимовске.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося уточняются», — подтвердили информацию в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

На момент публикации новости данных о пострадавших и сумме причиненного ущерба не поступало. Myslo следит за развитием событий.