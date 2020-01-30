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В Кимовске совершено нападение на ювелирный салон
Фото: vk.com/overheardk71.

В Кимовске совершено нападение на ювелирный салон

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Очевидцы сообщают, что утром 30 января было совершено нападение на ювелирный салон, который находится на ул. Крылова в Кимовске.
 
«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося уточняются», — подтвердили информацию в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
На момент публикации новости данных о пострадавших и сумме причиненного ущерба не поступало. Myslo следит за развитием событий.
 
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:34 +2
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