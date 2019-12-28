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Кинотеатр «ДКЖ Кино» в новом году готовит для туляков две премьеры
Фото из архива MySlo

Кинотеатр «ДКЖ Кино» в новом году готовит для туляков две премьеры

Сообщается, что первые массовые киносеансы состоятся уже 1 января.

Кинотеатр «ДКЖ Кино», который в октябре текущего года был закрыт на ремонт из-за аварийного состояния, готовится принять зрителей с 1 января 2020 года. Об этом сообщает официальный сайт кинотеатра.

В новом году «ДКЖ Кино» порадует зрителей двумя премьерами – для юных туляков будет запущена в прокат очередная часть отечественной мультипликационной франшизы «Иван Царевич и Серый Волк 4», а поклонникам исторических фильмов покажут драму «Союз спасения».

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 17:17 0
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