Кинотеатр «ДКЖ Кино» в новом году готовит для туляков две премьеры

Фото из архива MySlo

Кинотеатр «ДКЖ Кино», который в октябре текущего года был закрыт на ремонт из-за аварийного состояния, готовится принять зрителей с 1 января 2020 года. Об этом сообщает официальный сайт кинотеатра.

В новом году «ДКЖ Кино» порадует зрителей двумя премьерами – для юных туляков будет запущена в прокат очередная часть отечественной мультипликационной франшизы «Иван Царевич и Серый Волк 4», а поклонникам исторических фильмов покажут драму «Союз спасения».