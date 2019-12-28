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Для туляков снизится максимальная переплата по микрозаймам

Для туляков снизится максимальная переплата по микрозаймам

С 1 января вступят в силу законодательные поправки, ограничивающие предельную задолженность по кредитам, взятым на срок не более года.

Это нововведение инициировано Банком России для социализации микрофинансового рынка. Теперь проценты, штрафы, пени и другие меры ответственности, начисленные на кредит или заем не смогут превышать сам долг более чем в полтора раза.

После достижения этого предела начисление процентов и других платежей должно быть прекращено. Например, если человек взял в долг 20 тысяч рублей, он должен будет вернуть не более 50 тысяч – основной долг и 30 тысяч процентов.

В отделении Банка России по Тульской области уточнили, что новая норма будет распространяться только на кредиты и займы, полученные после 1 января 2020 года.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:30 0
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