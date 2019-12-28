Тульских коммунальщиков штрафуют за плохую очистку дворов от снега и льда

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С начала зимы инспекторы посетили 428 дворов и выявили 30 нарушений правил благоустройства. Самое распространённое – некачественная уборка снега и отсутствие обработки противогололёдными реагентами.

В число нарушителей попали управляющие компании «Восход», «Альянс», «Арсенал», «21 Век», «ТГУК», «Вертикаль», «Единая Тула». За нарушение ст. 8.11-1 Закона Тульской области «Об административных правонарушениях» предусмотрен штраф на сумму от 100 до 300 тысяч рублей.