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Тульских коммунальщиков штрафуют за плохую очистку дворов от снега и льда
Фото: sst71.ru

Тульских коммунальщиков штрафуют за плохую очистку дворов от снега и льда

Сотрудники управления административно-технического надзора проводят обследования придомовых территорий.

С начала зимы инспекторы посетили 428 дворов и выявили 30 нарушений правил благоустройства. Самое распространённое – некачественная уборка снега и отсутствие обработки противогололёдными реагентами.

В число нарушителей попали управляющие компании «Восход», «Альянс», «Арсенал», «21 Век», «ТГУК», «Вертикаль», «Единая Тула». За нарушение ст. 8.11-1 Закона Тульской области «Об административных правонарушениях» предусмотрен штраф на сумму от 100 до 300 тысяч рублей.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 16:23 −2
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