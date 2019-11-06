Фото из архива Myslo.
В Туле стартовало зрительское голосование за победителей кинофестиваля «ШОРТЫ»
Результаты будут объявлены на церемонии награждения.
1 ноября на сайте кинофестиваля «ШОРТЫ» стартовало зрительское голосование. Победители определяются в семи номинациях:
- фильм,
- анимация,
- постер,
- трейлер,
- операторская работа,
- оригинальный саундтрек,
- актерская работа.
Одновременно проходит и профессиональное голосование. Результаты будут объявлены на церемонии награждения победителей, которая состоится 16 ноября 2019 года в атриуме кремля. Сбор гостей — в 18.00, начало мероприятия — в 18.30.
За 10 лет фестиваль «ШОРТЫ» стал одним из крупнейших конкурсов короткометражного кино в стране, в нем приняли участие более 1000 человек и творческих коллективов из 192 городов, 24 стран мира и 56 регионов России.
Событие проходит при поддержке правительства Тульской области, министерства культуры Тульской области.
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