Делаем добро вместе с Тульским государственным цирком

Фото предоставлены представителем «Циркус Интертеймент».

С 13 по 25 ноября при покупке на представление 10% от стоимости приобретённых билетов пойдёт на билеты для детей-инвалидов, многодетным и малоимущим семьям.

Акция приурочена ко Всемирному дню доброты, который отмечается как раз 13 ноября. Все началось в 1997 году в Японии, но вскоре добрый праздник стали отмечать по всему миру. А 10 лет назад хорошая традиция пришла и в Россию.

В этом году по инициативе «Циркус Интертеймент» к празднованию Всемирного дня доброты примкнула Тула. Стать участником акции может каждый из вас!

Сергей Гулевич, дрессировщик слонов, лауреат международного циркового фестиваля «Идол 2019»:

Сергей Гулевич Всемирный день доброты — большой праздник, который очень нужен сегодня нам всем. Нашему коллективу «Шоу слонов» предложили присоединиться к этой акции добра, мы согласились с радостью. Добрые дела делать необходимо всегда и везде. А Тула славится своей любовью к цирку, это цирковой город. Публика неимоверная! И у нас всегда аншлаги. Так что мы верим, что туляки откликнутся на нашу акцию.

Надежда Щербакова, заместитель генерального директора «Циркус Интертеймент»:

Надежда Щербакова Во всем мире 13 ноября отмечается День доброты и мы не остались в стороне. «Циркус Интертеймент» объявляет акцию: с 13 по 25 ноября при продаже билетов 10% от стоимости каждого билета будут перечислены детям, нуждающимся в помощи. То есть из ста билетов 10 билетов будут безвозмездно переданы нуждающимся детям. Мы будем благодарны жителям Тулы и Тульской области, которые в данный период приобретут билеты и тем самым помогут нуждающимся детям. Также мы продолжим эту замечательную акцию на Новый год.

Инна Щербакова, заместитель министра - директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области:

Инна Щербакова В Международный день доброты стоит объединить усилия неравнодушных людей, чтобы добра в мире стало больше. Тульская область славится своими благотворительными традициями. Мы несколько лет проводим акцию «Белый цветок», взаимодействуем с благотворительными фондами. Региональный фонд развития Тульской области «Перспектива» также активно помогает нуждающимся в помощи людям. Министерство труда и социальной защиты Тульской области уже неоднократно выступало партнером Тульского государственного цирка в реализации различных благотворительных программ. Мы будем рады возможности пригласить на «Шоу слонов» детей из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей-инвалидов. Большое спасибо всем неравнодушным, кто готов прийти на помощь.



Каждый из читателей «Слободы» может купить билеты на представление Большого Варшавского цирка «Шоу слонов» для своей семьи и подарить частичку доброты нуждающемуся в этом ребенку.

А знаете ли вы, что делать добро полезно для здоровья? Как уверяют психологи, согласно исследованиям, люди, которые совершают добрые поступки, меньше болеют, дольше живут и при этом ощущают свою жизнь более гармоничной, чем те, кто часто злится. Добрым людям легче справляться со стрессами и негативными эмоциями, они реже страдают от обид и более коммуникативны.

Ну, а 27 ноября «Циркус Интертеймент» подведет итоги акции, и в торжественной обстановке билеты на представления передадут нуждающимся.

А мы напоминаем, что Большой Варшавский цирк порадует высочайшим профессионализмом артистов, потрясающими костюмами, декорациями, реквизитом и выступлениями удивительно умных животных — лошадей и пони, арабских верблюдов, шпицев и лаек, разноцветных попугаев какаду и ара.

Воздушные гимнасты на ремнях покажут волнующий номер «Птица», зрители увидят игру с хулахупами «Клео», эквилибр на катушках, иллюзионное шоу «Абстракция», воздушный аттракцион «Элегия».

Увидеть «Шоу слонов» туляки смогут только до 1 декабря. Осталось несколько представлений. Спешите увидеть это яркое, красочное и незабываемое шоу. Поспешите за билетами!