1-ый летний кубок по юмору на «Октаве»

По независящим от Myslo-кассы причинам мероприятие отменено. Деньги за билеты будут возвращены в ближайшее время (инструкция по возврату средств поступит по эл. почте). Приносим свои извинения.

Представляем вам 1-ый Летний кубок по юмору в Туле на «Октаве» — соревнование по производительности смеха между различными коллективами. Это смешное, ироничное, удивительное мероприятие культурно-массового досуга.

Юмор — это не только способность вызвать радость, но и интеллектуальная способность обнаруживать противоречия в окружающем мире.

Самая смешная команда получит в свою копилку Кубок и денежный приз.

Организаторы кубка это люди, у которых большой опыт в создании концертных и юмористических проектов: Геворк Газоян, Евгений Цой и Антон Чиненов.

БОНУСЫ только для тебя зритель! Помимо главного юмористического события этого лета, вас ждет релакс-зона и игра в настольный теннис на территории кластера, а также освежающие лимонады и мороженое.

Стань одним из немногих зрителей 1-ого Летнего кубка по юмору на «Октаве». Встречаемся 15 августа во дворе творческого индустриального кластера «Октава».