Погода в Туле 9 августа: дождь с грозой и низкое давление

Фото из архива MySlo

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно. Дождь, местами сильный (до 7 мм за сутки), гроза.

Ветер западной четверти 7-12 м/с, местами порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +12 до +17, днём – до +22. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.