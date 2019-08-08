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Погода в Туле 9 августа: дождь с грозой и низкое давление
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 9 августа: дождь с грозой и низкое давление

Синоптики прогнозируют облачность и сильный ветер.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно. Дождь, местами сильный (до 7 мм за сутки), гроза.

Ветер западной четверти 7-12 м/с, местами порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +12 до +17, днём – до +22. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +5
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