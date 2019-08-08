Фото из архива MySlo
Погода в Туле 9 августа: дождь с грозой и низкое давление
Синоптики прогнозируют облачность и сильный ветер.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно. Дождь, местами сильный (до 7 мм за сутки), гроза.
Ветер западной четверти 7-12 м/с, местами порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +12 до +17, днём – до +22. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.
Другие статьи по темам
Место
Неделя в «Октаве»: I летний кубок по юмору, архитектурный скетчинг, детский театр на французском языке