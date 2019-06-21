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В Новомосковске очистили исток и русло реки Дон
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Новомосковске очистили исток и русло реки Дон

Мероприятие прошло в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» и Всероссийской акции «Вода России».

Организаторами этого важного и полезного дела выступили министерство природных ресурсов и экологии Тульской области и Тульская региональная общественная организация «Экологическая защита».

Сохранение уникальных водных объектов — одна из приоритетных задач развития Российской Федерации на период до 2024 года. В рамках федерального проекта необходимо обеспечить экологическое оздоровление водных объектов и провести мероприятия по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории крупнейших озер и рек страны. Тульский регион присоединился к реализации задач. Проектом «Сохранение уникальных водных объектов» предусмотрено к 2024 году очистить от бытового мусора и древесного хлама берега и прилегающие акватории не менее 30 км реки Дон.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Тульской области Диана Гришина:

– В мире нет ничего важнее воды. Вы прекрасно понимаете, что человек может какое-то время прожить без еды, но без воды — нет. Очистка и содержание в надлежащем состоянии наших водных объектов — основополагающая задача. Президент России Владимир Путин одной из стратегических задач определил экологию и защиту водных объектов. Потенциал природных ресурсов, каким обладает Российская Федерация, велик. И наша задача — сохранить то, что мы имеем. Сегодня мы стартуем с реализацией нашего регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», цель которого полностью соответствует национальному проекту «Экология». Нам необходимо обеспечить очистку реки Дон — одной из основных артерий нашего региона, очистить ее от мусора и древесного хлама. Неслучайно мы сегодня начинаем с истока: отсюда начинается эта великая река. Я надеюсь, что мы сегодня поработаем очень плодотворно на благо нашего региона.

По словам Дианы Гришиной, исток реки Дон чистят уже в четвертый раз за последние годы. Мусора здесь стало гораздо меньше.

– Безусловно, мы справимся с мусором, но река сильно захламлена древесными остатками, и сток воды от этого замедляется, — уточнила замминистра. — Реке нужна помощь. Министерством уже в текущем году запланированы работы по разработке проекта по очистке реки Дон профессиональным способом там, где она широкая и полноводная, — в районе Епифани.

Член общественной палаты Тульской области, председатель общественной организации «Экологическая защита» Вадим Баранов (на фото крайний справа):

– Сегодня мы будем чистить исток реки Дон — гордость Тульской области. Спасибо всем, кто поддерживает нашу акцию: городским паркам, волонтерам Новомосковского политехнического колледжа, которые участвуют во всех наших акциях, компании АО «НАК «Азот», компании «ЕвроХим». Сегодня к акции присоединились новые помощники-добровольцы — «Молодая гвардия» и компания ООО «МСК-НТ», которая будет вывозить мусор.

Акция прошла при поддержке администрации Новомосковска. Глава администрации город Новомосковск Алексей Бирюлин:

– Я очень рад видеть людей, которые не на словах, а на деле готовы улучшать экологическую ситуацию в городе, в регионе. Экология — это лакмусовая бумажка отношения общества к природе.

Разделившись на несколько групп, участники мероприятия приступили к работе. Прибрежную территорию реки очистили от строительных и бытовых отходов. Молодежь, которая приняла участие в мероприятии, понимает, что 80% бытового мусора, оставленного на берегах рек и озер, со временем попадает в воду. Вместе с мусором в воде оказываются опасные вещества, которые наносят большой ущерб здоровью людей.

Максим Колмаков, 16 лет, первокурсник Новомосковского политехнического колледжа, волонтер:

– Сегодня мы очищаем исток Дона, для будущего поколения это очень важно. У меня есть время и силы на то, чтобы заниматься волонтерством и помогать делать наш регион лучше. Я занимаюсь этим совсем немного времени, но стараюсь участвовать во всех мероприятиях по максимуму.

Валерия Смирнова, 18 лет, студентка Института права и управления ТулГУ, член «Молодой гвардии»:

– Проблема с экологией сейчас очень актуальна, мы максимально стараемся помочь нашей организации во всех акциях, прибраться и улучшить экологическую обстановку в Тульской области. Сейчас у нас идет экологический проект «Экопатруль», мы проводим массовые субботники. Уже убирались в Центральном парке, Рогожинском парке, на пляже в Новомосковске. В первую очередь мы должны нашу молодежь направлять в правильное русло, и очень важно делать это своим примером.

Кстати, акция «Вода России» проходит под девизом «Сделаем наши любимые водоемы и их берега чистыми!» с 2014 года. В 2018 году к очистке российских рек, озер и их берегов присоединились порядка двух миллионов добровольцев из 80 регионов России. Число участников проекта ежегодно растет.

Галерея
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 1
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 2
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 3
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 4
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 5
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 6
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 7
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 8
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 9
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 10
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 11
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 12
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 13
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 14
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 15
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 16
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 17
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 18
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 19
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 20
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 21
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 22
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 23
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 24
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 25
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 26
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 27
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 28
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 29
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 30
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 31
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 32
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 33
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 34
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 35
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 36
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 37
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 38
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 39
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 40
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 41
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 42
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 43
Очистка истока и русла реки Дон в Новомосковске, Фото: 44
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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 16:30 0
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