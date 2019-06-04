Какие объекты отреставрируют к 500-летию Тульского кремля?

3 июня на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили развитие Музейного квартала в Туле.

Глава региона подчеркнул, что проект «Тульская набережная» дал старт большой работе по обустройству исторического центра Тулы.

«По нашему ходатайству председателем правительства России Дмитрием Медведевым при поддержке руководителя оргкомитета, заместителя председателя правительства России Константина Чуйченко принято решение о закупке услуг по реставрации у единственного поставщика, что позволит сократить сроки выполнения работ и снизит риски выхода недобросовестного подрядчика. Одним из условий при принятии этого решения была разработка понятной дорожной карты по проведению мероприятий и освоению дополнительных средств», — подчеркнул глава региона.

Первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев отметил, что в перечень объектов, которые будут приведены в порядок в рамках празднования 500-летия Тульского кремля, вошло 14 объектов. Девять из них находятся в Музейном квартале, один — в Тульском кремле, остальные — в 4 исторических городах, входивших в Большую засечную черту.

Усадьба И. Г. Лебедева XIX в. (ул. Металлистов, 1) принадлежит музею-заповеднику «Куликово поле». Там будет создан археологический центр с выставочными пространствами, в которых будут представлены объекты, найденные в Тульской области в ходе раскопок. Кроме того, в настоящее время совместно с Министерством культуры РФ прорабатывается возможность создания здесь современного образовательного центра.

«Дополнительное образовательное учреждение, которое поможет ребятам узнать историю тульского края, — это интересный проект», — отметил губернатор.

Еще одна экспозиция музея-заповедника «Куликово поле» будет представлена в доме № 8 по ул. Металлистов. В настоящее время прорабатывается возможность создания здесь Музея исторической кухни.

В административно-производственном здании пряничной торговли XIX в. (ул. Металлистов, 10) принято решение создать филиал Государственного исторического музея. В настоящее время Тульским государственным музеем оружия прорабатывается концепция создания современного музейно-выставочного и интерактивного культурно-образовательного пространства «Тула мастеровая».

В доме Е. Х. Кучина (ул. Металлистов 25) разместится филиал музея-усадьбы «Ясная Поляна». Кроме выставочного пространства, здесь будут созданы большая гостиная, книжные лавки, литературная гостиная, где, в частности, будут проходить различные мастер-классы и литературные чтения. Планируется также организовать здесь стилизованные туристско-информационные центры.

В домах № 8а, 8б и 8 В по ул. Благовещенской будет располагаться филиал музея-заповедника В. Д. Поленова — музейно-туристический комплекс «Поленовское подворье». Здесь будут экспонироваться временные выставки из фондов музея и его российских и зарубежных партнеров, проводиться мастер-классы и другие мероприятия.

Также на улице Металлистов полным ходом идет работа по созданию Музея центрального казачьего войска и филиала Объединения «Историко-краеведческий и художественный музей».

Алексей Дюмин рекомендовал Вячеславу Федорищеву активно привлекать на объекты Музейного квартала представителей малого и среднего бизнеса, что поможет поддерживать и развивать туристическую инфраструктуру.

Вячеслав Федорищев также сообщил, что в настоящее время ведется работа по реставрации Успенского собора Тульского кремля. Также будут отреставрированы два объекта в с. Крапивна (здание полицейского управления и ансамбль Никольской церкви), один — в п. Епифань (дом купцов Пучковых), один — в Веневе (колокольня Никольской церкви) и один — в г. Белеве (церковь введения во Храм пресвятой Богородицы).

«Работы по реставрации и реконструкции данных объектов планируется завершить в августе 2020 года», — отметил первый заместитель Губернатора.

Алексей Дюмин сообщил, что за полтора года нужно не только провести реконструкцию объектов, но и наполнить их экспозициями, которые будут привлекать жителей и гостей города.

«Празднование 500-летия Тульского кремля — это возможность для нас сделать следующий шаг в благоустройстве города-героя Тулы и его исторического центра и прилегающих к нему улиц», — подчеркнул Губернатор.

Кроме того, Алексей Дюмин обратил внимание на необходимость благоустройства муниципальных музеев.

«Необходимо уже сейчас начинать планировать приведение в порядок музеев в каждом муниципальном образовании», — отметил глава региона.?