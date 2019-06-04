Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом «Москва – Ефремов» в Тульской области

фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и протаранил пассажирский автобус.

Устанавливаются детали ДТП на 228-м км автодороги «Дон», произошедшего 3 июня около 21.30.

Предположительно, водитель «Шевроле Круз» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом «Мерседес», следовавшим по маршруту «Москва – Ефремов».

В результате ДТП пострадал 33-летний водитель «Шевроле», он госпитализирован. Также травмы получили водитель и четыре пассажира микроавтобуса, но госпитализация им не потребовалась.

«Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выяснение причин и обстоятельств случившегося», – сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.