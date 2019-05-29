Руководитель тульских приставов рассказал об «Алиментной карте», борьбе с должниками и поиске неплательщиков

В рамках акции разработана «Алиментная карта» региона. На сегодняшний день в Тульской области 6 520 должников по алиментным обязательствам.

27 мая в Тульской области стартовала акция «Судебные приставы – детям». Продлится она до 1 июня. Ее цель – повысить эффективность взыскания алиментных платежей и привлечение внимания общественности к нарушению прав ребенка.

В связи со стартом акции руководитель регионального УФССП России Евгений Киреенков провел пресс-конференцию.

Куда обращаться для оформления алиментов?

– Обязать родителя, который уклоняется от добровольной уплаты денег на содержание ребенка, делать это можно двумя способами: обратиться в суд по месту жительства ответчика либо по месту жительства истца, – рассказал Евгений Киреенков. – В зависимости от количества детей суд при рассмотрении иска определит сумму, которую должник обязан будет выплачивать ежемесячно. Например, если один ребенок, то 1/4 от всех видов дохода, если двое, то 1/3.

Также возможно оформление соглашения об уплате алиментов через нотариуса. После этот документ необходимо будет передать приставам для возбуждения исполнительного производства.

«Алиментная карта» Тульской области

В рамках акции разработана «Алиментная карта» региона. На сегодняшний день в Тульской области 6 520 должников по алиментным обязательствам. В областном центре из них проживают 2 250 человек: мужчин – 2 000 человек, женщин – 250, – рассказал Евгений Киреенков.

Так, в Пролетарском районе проживают 793 должника по алиментам, в Зареченском районе – 492, в Центральном районе – 386, в Привокзальном – 306, в Советском районе – 273.

В Тульской области лидером по количеству должников-мужчин является Узловский район (347 человек). Наибольшее количество матерей, задолжавших своим детям, проживает в Щекинском районе (103 человека).

Меньше всего отцов-алиментщиков проживает на территории Ясногорского района (89 человек), матерей-неплательщиц – в Ленинском районе (21 человек).

Максимальную сумму задолженности по алиментам удалось взыскать судебным приставам отдела судебных приставов Щекинского и Тепло-Огаревского районов – 4,3 млн рублей, а также отдела судебных приставов Ефремовского и Каменского районов – более 4 млн рублей.

Портрет должника по алиментам

Мужчины

Среднестатистический неплательщик алиментов среди мужчин в Тульской области — в возрасте от 30 до 40 лет, с суммой задолженности 98 тыс. рублей, безработный, не имеющий имущества, которое можно было бы арестовать в счет долга. Всего таких отцов в регионе 5,5 тыс. человек, что составляет 65,5% от общего количества должников в нашем регионе, в отношении которых возбуждены исполнительные производства о взыскании задолженности по алиментным платежам. 37,9% алиментщиков-мужчин официально трудоустроены, и с их заработной платы производится удержание алиментов.

Женщины

Неплательщица алиментов — это женщина в возрасте от 30 до 40 лет, с суммой задолженности 93 тыс. рублей, безработная, не имеющая имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, лишена родительских прав. Всего таких неплательщиц насчитывается 1 тысяча человек, что составляет 11,9 % от общего количества должников в нашем регионе, в отношении которых возбуждены исполнительные производства о взыскании задолженности по алиментным платежам.

Меры принудительного исполнения

В отношении должников по алиментам судебными приставами применяется весь комплекс мер принудительного исполнения, предусмотренный законодательством. Эффективными мерами понуждения алиментщиков являются ограничение права выезда за пределы Российской Федерации и ограничение права на управление транспортными средствами. Так, на сегодняшний день в специальном праве управления транспортным средством ограничены 1 782 должника, «невыездных» неплательщиков – 4277.

Кроме того, к должникам по алиментам применяются меры уголовного и административного воздействия. С начала года к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ привлечены 364 должника, из них 354 должникам назначено наказание в виде обязательных работ, административный арест получили 6 неплательщиков, административный штраф уплатили 4 должника. На сегодняшний день органами дознания УФССП России по Тульской области 207 должников привлечены к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ. Уголовная ответственность может наступить, если должник в течение двух месяцев после привлечения его к административной ответственности не исправился и не начал платить деньги на содержание ребенка.

Всего в 2019 году судебным приставам Тульской области удалось взыскать более 41 млн рублей в счет погашения задолженности по алиментам.

Следует отметить, что в Туле наибольшее количество привлеченных к административной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей проживает в Пролетарском районе (составлено 34 протокола), аналогичная ситуация по количеству лиц, привлеченных к уголовной ответственности, – также в лидерах Пролетарский район (20 уголовных дел). Меньше всего граждан, привлеченных к административной (5 протоколов) и уголовной ответственности (3 уголовных дела), – в Советском районе. Такая статистика обусловлена различной плотностью населения в городских округах.

Лидером Тульской области по привлечению должников к административной ответственности, предусмотренной ст. 5.35.1 КоАП РФ, является Алексинский район – 42 человека. Также Алексинский район первый по количеству лиц, привлеченных к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ, – 22 человека.

Кто инициирует привлечение к ответственности?

В большинстве случаев это делают сами приставы, но и родитель, который живет с ребенком, также может написать заявление о привлечении неплательщика к ответственности.

Безвестно отсутствующие

В случае отсутствия сведений о месте нахождения должника по алиментам или его имущества судебный пристав-исполнитель вправе объявить розыск должника или его имущества.

Согласно ч. 2 ст. 65 ФЗ «Об исполнительном производстве» розыск объявляется по месту исполнения исполнительного документа либо по последнему известному месту жительства или месту пребывания должника или ребенка, местонахождению имущества должника либо месту жительства взыскателя. Объявление розыска является основанием для его осуществления на всей территории Российской Федерации, а также в порядке, установленном международными договорами Российской Федерации, на территориях иностранных государств.

С начала года в розыске находилось 133 должника по алиментам, разыскано 114 неплательщиков.

07.03.2018 Президент РФ В. В. Путин подписал Федеральный закон, позволяющий признавать должников по алиментам безвестно отсутствующими (Федеральный закон от 07.03.2018 № 48-ФЗ «О внесении изменений в статью 278 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном производстве»).

В случае, если должника не удается разыскать в течение года со дня получения сведений о нем, судебные приставы информируют об этом взыскателей и разъясняют право на обращение в суд.

На сегодняшний день в УФССП России по Тульской области в розыске свыше года находятся 106 должников по алиментам. По 52 из них отсутствуют какие-либо сведения, в связи с чем взыскатели уведомлены о праве на обращение в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим. В 2019 году судом рассмотрено 5 заявлений, безвестно отсутствующими признано 2 человека.