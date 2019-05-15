Возвращение «гостей из будущего»: В «Октаве» выступит легендарная группа «Альянс»

Авторы хита «На заре» собрались в 1982 году, чтобы стремительно ворваться на музыкальную сцену в 2019.

Сейчас группа переживает вторую волну популярности, а после своего основания в 1982 году группа Игоря Журавлева отлично вписалась в ряд ярких исполнителей того времени и выступала на одних стадионах вместе с «Кино» и Аллой Пугачевой. Потом коллектив играл тонкий и сложный этно-рок для зарубежного зрителя, а затем и вовсе прекратил свою деятельность.

История второй волны успеха началась гораздо позже, в апреле 2019. Спустя 32 года после выхода хита «На заре», группа выпустила клип, снятый еще в 1987 году. Ролик буквально порвал YouTube и даже был на время заблокирован за подозрение в спаме. На сегодняшний момент он набрал более 3 млн просмотров.

Потом «На заре» перепела Монеточка в «Голубом Урганте», а на запись с телемоста «Москва — Ленинград» с исполнением этой песни обратили внимание на Западе.

Комфортно чувствуя себя в ранге «культового коллектива не для всех», «Альянс» пишет новые песни и выступает на фестивалях «Боль», «Ламбада-Маркет» и других. К слову, уже через месяц туляки вновь увидят группу уже на фестивальной площадке «Дикой мяты».

Очевидно, творчество «Альянса» пришлось по душе современным поклонникам. Все чаще музыкантов стали называть «гостями из будущего». Многие считают, что именно такой музыки не хватало современности.

Концерт состоится 25 мая на сцене творческого индустриального кластера «Октава». Начало в 19.00. Легендарный коллектив споет свои лучшие песни и презентует композиции с нового альбома «Хочу летать».