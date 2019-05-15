В регионе стартует летний туристический сезон «Тула. Лето. Море впечатлений»

17 мая будет дан старт летнему туристическому сезону, который объединил в себе разноплановые развлекательные мероприятия для гостей и жителей региона.

В рамках открытия туристического сезона на Казанской набережной Упы пройдут концерты, конкурсы и мастер-классы. Гостей и жителей города ждут спектакли и интерактивные игры, тематические ярмарки, стенд-ап-выступления и др.

В 19.00 от Крестовоздвиженской площади начнется пятничное уличное театрализованное шествие. И с этого момента по пятницам такие шествия будут началом каждых выходных летнего сезона.

17 мая начиная с 14.00 будут работать тематические площадки на Тульской набережной:

14.00 — 20.30 Ярмарка хэнд-мейд мастеров Беседка «Волна»



14.00 — 00.00 Культурный центр «Типография»

Беседка «Амфитеатр»



19.20 — 20.00 «Чаплин-шоу» (ТКЦ «Эрмитаж»)

Площадка «Театртула.ру»



17.00 — 20.00 Интерактивные игры от «Феликс — ново-клуб» (футбол, сумо и другие)



Хоккейная коробка



18.30 — 21.20 Концертная программа: выступления джаз-бэндов Digger Jazz Band, Red sparrow band, Позитив-бэнд «Джазоффрения»



19.30 Уличный спектакль-пантомима «Вторжение» (муз. А. Шнитке)

Беседка «Камерная»



В 21.30 праздник завершит фейерверк.

Летний туристический сезон будет продолжаться до Дня города Тулы. В Год театра на улице Металлистов и Казанской набережной будут организованы уличные представления актеров, музыкантов и танцоров в рамках программы «Уличный артист». На протяжении всего сезона для туристов будет работать инфраструктура поддержки: горячая линия и портал, а также новые инструменты: проект «Островок», реализуемый совместно со Сбербанком, интерактивные туристско-информационные стелы Ростелекома. Гостям города также будут предложены тематические системы лояльности: в объектах туриндустрии (гостиницы, рестораны) туристы смогут получить бонусы, преференции, скидки.

Подробности — на едином туристическом портале Тульской области.