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В Суворове убили 18-летнего парня
Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

В Суворове убили 18-летнего парня

Подозреваемый в убийстве задержан.

В Суворове следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По предварительным данным, утром 6 октября в Суворове недалеко от дома №2-а по ул. Ленинского Юбилея один из местных жителей обнаружил тело 18-летнего парня с признаками насильственной смерти – колото-резаной раной.

– В настоящее время подозреваемый в совершении данного преступления – 26-летний мужчина – задержан, допрошен, после чего ему предъявлено обвинение. На основании ходатайства, подготовленного следователем, обвиняемый заключен под стражу, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Расследование уголовного дела продолжается, выясняются мотивы убийства.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:15 +1
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