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Тулячка «сняла порчу» с доверчивой тверичанки за 151 тысячу рублей

Тулячка «сняла порчу» с доверчивой тверичанки за 151 тысячу рублей

Мошенница устроила целое представление – провела обряд с использованием воды, спичек и сырых яиц.

53-летнюю уроженку Тульской области в Твери обвиняют в ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии предварительного расследования, в июне 2018 года тулячка находилась в Твери. Женщина решила погадать местной жительнице. Проводя обряд с использованием воды, спичек, сырых яиц, она заявила клиентке, что на нее наведена порча на смерть.

Чтобы снять с женщины «проклятье», гадалка потребовала передать ей золотые украшения для проведения дальнейшего обряда.

Получив золото, женщина скрылась.

Похищенные ювелирные изделия были сданы в ломбард, где обнаружены и изъяты в ходе расследования уголовного дела. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба тверской прокуратуры.

Санкцией ч. 2 ст. 159 УК РФ предусмотрены различные виды наказания, в том числе в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:54 +2
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