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Юных туляков приглашают на съемки в сериале «Мир, дружба, жвачка»

Юных туляков приглашают на съемки в сериале «Мир, дружба, жвачка»

Съемки пройдут 12 сентября.

Юных туляков приглашают на кастинг для съёмок в сериале «Мир, дружба, жвачка», которые состоятся 12 сентября. Один съёмочный день – 1000 рублей.

О новом сериале, который снимает компания «Гуд Стори Медиа» для телеканала ТНТ, Myslo писал здесь.

Примерный возраст персонажей – 12-16 лет. Нужны парни с длинными волосами на роль дублеров Дрючи и Ильи, а также рыжеволосый парень с короткой стрижкой на роль Вовки:

Вовка 14-16 лет, рыжий, рост 168, размер одежды 40-42;

Илюша 14-16 лет, брюнет, рост 175, размер одежды 44-46;

Дрюча 14-16 лет, блондин, рост 166, размер 46.

Фотографии и информацию о своих физических данных присылайте в личные сообщения ВКонтакте Елизавете Никифоровой.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:39 +2
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