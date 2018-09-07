Юных туляков приглашают на съемки в сериале «Мир, дружба, жвачка»

Юных туляков приглашают на кастинг для съёмок в сериале «Мир, дружба, жвачка», которые состоятся 12 сентября. Один съёмочный день – 1000 рублей.

О новом сериале, который снимает компания «Гуд Стори Медиа» для телеканала ТНТ, Myslo писал здесь.

Примерный возраст персонажей – 12-16 лет. Нужны парни с длинными волосами на роль дублеров Дрючи и Ильи, а также рыжеволосый парень с короткой стрижкой на роль Вовки:

Вовка 14-16 лет, рыжий, рост 168, размер одежды 40-42;

Илюша 14-16 лет, брюнет, рост 175, размер одежды 44-46;

Дрюча 14-16 лет, блондин, рост 166, размер 46.

Фотографии и информацию о своих физических данных присылайте в личные сообщения ВКонтакте Елизавете Никифоровой.