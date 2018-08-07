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Ночью в веневском селе сгорел Nissan X-TRAIL
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Ночью в веневском селе сгорел Nissan X-TRAIL

Причина пожара устанавливается.

6 августа в 23.41 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля Nissan X-TRAIL, расположенного в Веневском районе в с. Мартемьяново.
Три пожарных расчета были на месте происшествия через 10 минут.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, открытое горение было ликвидировано в 23.54. Пострадавших нет.

В результате происшествия автомобиль выгорел полностью. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:17 +2
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