Ночью в веневском селе сгорел Nissan X-TRAIL

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

6 августа в 23.41 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля Nissan X-TRAIL, расположенного в Веневском районе в с. Мартемьяново.

Три пожарных расчета были на месте происшествия через 10 минут.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, открытое горение было ликвидировано в 23.54. Пострадавших нет.

В результате происшествия автомобиль выгорел полностью. Причина пожара устанавливается.