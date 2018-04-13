Тульские многодетные малоимущие семьи смогут бесплатно ходить на концерты и спектакли
Для получения билетов на всю семью надо будет обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.
Акции «Всей семьей в театр» и «Всей семьей на концерт» стартует в Тульской области по инициативе губернатора Алексея Дюмина.
Акции адресованы многодетным малоимущим семьям. В рамках акций театры Тулы раз в месяц будут предоставлять бесплатные билеты для членов таких семей на детские и подростковые спектакли и концерты в Тульский областной театр юного зрителя, Тульский государственный театр кукол, Тульскую областную филармонию.
Цель — дать возможность семьям с небольшим достатком посещать учреждения культуры.
– До 8 июня театральных каникул семьи, подходящие под данную категорию, могут бесплатно посетить представления и концерты. Для этого им нужно будет заранее обратиться в органы соцзащиты по месту жительства, — пояснила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.
Первое бесплатное представление, которое смогут посетить малоимущие многодетные семьи, состоится 15 апреля.
населения Тульской области по телефону: 8 (4872) 42-13-73.
|Дата/ время
|
Наименование мероприятия,
|
Место проведения,адрес
|Краткая аннотация мероприятия
|апрель
|
15 апреля,12.00
|
Спектакль «Дюймовочка»
|
Тульский областной театр юного зрителя
Тула, ул. Коминтерна, д. 2
|
Музыкальная сказка в 2-х действиях.
Продолжительность спектакля - 1 час 15 минутВозрастная категория: 0+
|
22 апреля,
12.00
|
Мюзикл по мотивам сказки-повести Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и мышиный король»
|
Тульская областная филармония имени народного артиста РФ И.А. Михайловского, концертный зал
Тула, пр. Ленина, д. 51
|
Исполнители: артисты и коллективы Детской филармонии
Продолжительность мюзикла - 55 минут
Возрастная категория: 0+
|
30 апреля,14.00
|
Спектакль«Гуси-лебеди»
|
Тульский государственный театр кукол
Тула, ул. Советская, д.62/15
|
Спектакль по русской народной сказке.
Продолжительность спектакля 1 час 10 минут
Возрастная категория: 0+
|май
|
12 мая,12.00
|Спектакль «Кошкин дом»
|
Тульский областной театр юного зрителя
Тула, ул. Коминтерна, д. 2
|
Музыкальная сказка в 2-х действиях.
Продолжительность спектакля - 1 час 20 минут
Возрастная категория: 0+
|
13 мая,15.00
|
Спектакль «Муха и комар»
|
Тульский государственный театр кукол
Тула, ул. Советская, д.62/15
|
Продолжительность спектакля 1 час 5 минут.Возрастная категория: 0+
|13 мая, 15.00
|
Литературно-музыкальная постановка программы «Песня о купце Калашникове»Поэма Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»
|
Тульская областная филармония имени народного артиста Российской Федерации И.А. Михайловского, концертный зал
Тула, пр. Ленина, д. 51
|
Продолжительность спектакля 55 минут.Возрастная категория: 9+
|
июнь
|
2 июня,
15.00
|Спектакль «Чудо-зонтик»
|
Тульский государственный театр кукол,
Тула, ул. Советская, д. 62/15
|
Музыкальное космическое путешествие для самых маленьких.
Продолжительность спектакля 1 час 20 минут
Возрастная категория: 0+
|
6 июня, 11.00
|
Программа клоунской шоу-группы «Веселый светофор»
|
Тульская областная филармония имени народного артиста Российской Федерации И.А. Михайловского,
Тула, пр. Ленина, д. 51
|
Продолжительной программы 50 минутВозрастная категория: 0+