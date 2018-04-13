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Тульские многодетные малоимущие семьи смогут бесплатно ходить на концерты и спектакли

Тульские многодетные малоимущие семьи смогут бесплатно ходить на концерты и спектакли

Для получения билетов на всю семью надо будет обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.

Акции «Всей семьей в театр» и «Всей семьей на концерт» стартует в Тульской области по инициативе губернатора Алексея Дюмина.

Акции адресованы многодетным малоимущим семьям. В рамках акций театры Тулы раз в месяц будут предоставлять бесплатные билеты для членов таких семей на детские и подростковые спектакли и концерты в Тульский областной театр юного зрителя, Тульский государственный театр кукол, Тульскую областную филармонию.

Цель — дать возможность семьям с небольшим достатком посещать учреждения культуры.

– До 8 июня театральных каникул семьи, подходящие под данную категорию, могут бесплатно посетить представления и концерты. Для этого им нужно будет заранее обратиться в органы соцзащиты по месту жительства, — пояснила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Первое бесплатное представление, которое смогут посетить малоимущие многодетные семьи, состоится 15 апреля.

Подробную информацию можно получить в Управлении социальной защиты

населения Тульской области по телефону: 8 (4872) 42-13-73.

График спектаклей
Дата/ время

Наименование мероприятия,

Место проведения,

адрес 		 Краткая аннотация мероприятия 
апрель

15 апреля,

12.00

Спектакль «Дюймовочка» 

Тульский областной театр юного зрителя

Тула, ул. Коминтерна, д. 2

Музыкальная сказка в 2-х действиях.

Продолжительность спектакля - 1 час 15 минут

Возрастная категория: 0+

22 апреля,

12.00

Мюзикл по мотивам сказки-повести Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и мышиный король»

Тульская областная филармония имени народного  артиста РФ  И.А. Михайловского, концертный зал

Тула, пр. Ленина, д. 51 

Исполнители: артисты и коллективы Детской филармонии

Продолжительность мюзикла - 55 минут

Возрастная категория: 0+

30 апреля,

14.00

Спектакль

 «Гуси-лебеди» 

Тульский государственный театр кукол

Тула, ул. Советская, д.62/15

Спектакль по русской народной сказке.

Продолжительность спектакля 1 час 10 минут

Возрастная категория: 0+
май

12 мая,

12.00 		 Спектакль «Кошкин дом»

Тульский областной театр юного зрителя

Тула, ул. Коминтерна, д. 2

Музыкальная сказка в 2-х действиях.

Продолжительность спектакля - 1 час 20 минут

Возрастная категория: 0+

13 мая,

15.00

Спектакль «Муха и комар»

Тульский государственный театр кукол

Тула, ул. Советская, д.62/15

Продолжительность спектакля 1 час 5 минут.

Возрастная категория: 0+
13 мая,  15.00

Литературно-музыкальная постановка программы «Песня о купце Калашникове»

Поэма Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»

Тульская областная филармония имени народного артиста Российской Федерации И.А. Михайловского, концертный зал

Тула, пр. Ленина, д. 51 

Продолжительность спектакля 55  минут.

Возрастная категория: 9+

июнь

2 июня,

15.00

 Спектакль «Чудо-зонтик»

Тульский государственный театр кукол,

Тула, ул. Советская, д. 62/15

Музыкальное космическое путешествие для самых маленьких.

Продолжительность спектакля 1 час 20 минут

Возрастная категория: 0+

6 июня, 11.00

Программа клоунской шоу-группы «Веселый светофор»

Тульская областная филармония имени народного артиста Российской Федерации И.А. Михайловского,

Тула, пр. Ленина, д. 51

Продолжительной программы 50 минут

Возрастная категория: 0+

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:01 +4
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