Тульские многодетные малоимущие семьи смогут бесплатно ходить на концерты и спектакли

Для получения билетов на всю семью надо будет обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.

Акции «Всей семьей в театр» и «Всей семьей на концерт» стартует в Тульской области по инициативе губернатора Алексея Дюмина.

Акции адресованы многодетным малоимущим семьям. В рамках акций театры Тулы раз в месяц будут предоставлять бесплатные билеты для членов таких семей на детские и подростковые спектакли и концерты в Тульский областной театр юного зрителя, Тульский государственный театр кукол, Тульскую областную филармонию.

Цель — дать возможность семьям с небольшим достатком посещать учреждения культуры.

– До 8 июня театральных каникул семьи, подходящие под данную категорию, могут бесплатно посетить представления и концерты. Для этого им нужно будет заранее обратиться в органы соцзащиты по месту жительства, — пояснила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Первое бесплатное представление, которое смогут посетить малоимущие многодетные семьи, состоится 15 апреля.

Подробную информацию можно получить в Управлении социальной защиты

населения Тульской области по телефону: 8 (4872) 42-13-73.