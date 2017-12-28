Новогодние каникулы в тульских парках: полная афиша мероприятий

Фото Алексея Пирязева.

С 1 по 7 января в парках туляков и гостей города ждут концерты, игровые программы и спортивные эстафеты.

1 января

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:

Детский городок:

16.00 – резиденция Деда Мороза.

Эстрада:

13.00 – фитнес-тренировка Fitness mix Dancing.

13.30 – дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.

15.00 – рождественский духовой оркестр.

16.00 – концертная программа «С Новым годом!».

Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.

Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.

Аттракционно-игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.

Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.

Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.

2 января

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:

Детский городок:

11.00 – резиденция Деда Мороза.

Эстрада:

13.00 – дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.

15.00 – рождественский духовой оркестр.

16.00 – концертная программа «С Новым годом!».

17.00 – световое шоу.

Площадка у здания администрации:

13.00 – Fitness mix Dancing.

13.30 – DJ-сет.

15.30 – танцевальный мастер-класс.

Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.

Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.

Аттракционно–игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.

Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.

Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.

Комсомольский парк культуры и отдыха:

Эстрада:

12.00 – детская анимационная программа «Зима по-тульски».

13.00 – концертная программа «С Новым годом!».

Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.

Аттракционно-игровой комплекс работает с 10.00 до 21.00.

3 января

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:

Детский городок:

11.00 – резиденция Деда Мороза.

Эстрада:

13.00 – дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.

16.00 – концертная программа.

Площадка у здания администрации:

13.00 – Fitness mix Dancing.

13.30 – DJ-сет.

15.30 – танцевальный мастер-класс.

Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.

Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.

Аттракционно-игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.

Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.

Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.

Пролетарский парк культуры и отдыха:

Эстрада:

12.00 – детская анимационная программа «Зима по-тульски».

13.00 – концертная программа «С Новым годом!».

Прокат спортивного инвентаря работает с 11.00 до 19.00.

4 января

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:

Детский городок:

11.00 – резиденция Деда Мороза.

Эстрада:

13.00 – дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.

15.00 – рождественский духовой оркестр.

16.00 – концертная программа.

Площадка у здания администрации:

13.00 – Fitness mix Dancing.

13.30 – DJ-сет.

15.30 – танцевальный мастер-класс.

Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.

Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.

Аттракционно-игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.

Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.

Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.

Комсомольский парк культуры и отдыха:

Эстрада:

12.00 – детская анимационная программа «Зима по-тульски».

13.00 – концертная программа «С Новым годом!».

Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.

Аттракционно-игровой комплекс работает с 10.00 до 21.00.

5 января

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:

Детский городок:

11.00 – резиденция Деда Мороза.

Эстрада:

13.00 – дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.

16.00 – концертная программа «Рождество стучится в двери».

Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.

Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.

Аттракционно-игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.

Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.

Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.

Пролетарский парк культуры и отдыха:

Эстрада:

12.00 – детская анимационная программа «Зима по-тульски».

13.00 – концертная программа «С Новым годом!».

Прокат спортивного инвентаря работает с 11.00 до 19.00.

6 января

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:

Детский городок:

11.00 – резиденция Деда Мороза.

Большой круг:

11.00 – Занятие скандинавской ходьбой.

Эстрада:

13.00 – дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.

16.00 – концертная программа «Рождество стучится в двери».

Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.

Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.

Аттракционно-игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.

Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.

Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.

Комсомольский парк культуры и отдыха:

Эстрада:

12.00 – детская анимационная программа «Зима по-тульски».

13.00 – концертная программа «С Новым годом!».

Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.

Аттракционно-игровой комплекс работает с 10.00 до 21.00.

7 января

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:

Детский городок:

11.00 – резиденция Деда Мороза.

Эстрада:

13.00 – дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.

15.00 – рождественский духовой оркестр.

16.00 – концертная программа «Рождество»

17.00 – световое шоу.

Площадка у здания администрации:

13.00 – Fitness mix Dancing.

13.30 – DJ-сет.

15.30 – танцевальный мастер-класс.

Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.

Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.

Аттракционно-игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.

Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.

Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.

Пролетарский парк культуры и отдыха:

Эстрада:

12.00 – детская анимационная программа «Зима по-тульски».

13.00 – концертная программа «С Новым годом!».

Прокат спортивного инвентаря работает с 11.00 до 19.00.