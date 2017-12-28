Новогодние каникулы в тульских парках: полная афиша мероприятий
С 1 по 7 января в парках туляков и гостей города ждут концерты, игровые программы и спортивные эстафеты.
Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:
Детский городок:
16.00 – резиденция Деда Мороза.
Эстрада:
13.00 – фитнес-тренировка Fitness mix Dancing.
13.30 – дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.
15.00 – рождественский духовой оркестр.
16.00 – концертная программа «С Новым годом!».
Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.
Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.
Аттракционно-игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.
Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.
Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.
Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:
Детский городок:
11.00 – резиденция Деда Мороза.
Эстрада:
13.00 – дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.
15.00 – рождественский духовой оркестр.
16.00 – концертная программа «С Новым годом!».
17.00 – световое шоу.
Площадка у здания администрации:
13.00 – Fitness mix Dancing.
13.30 – DJ-сет.
15.30 – танцевальный мастер-класс.
Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.
Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.
Аттракционно–игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.
Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.
Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.
Комсомольский парк культуры и отдыха:
Эстрада:
12.00 – детская анимационная программа «Зима по-тульски».
13.00 – концертная программа «С Новым годом!».
Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.
Аттракционно-игровой комплекс работает с 10.00 до 21.00.
Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:
Детский городок:
11.00 – резиденция Деда Мороза.
Эстрада:
13.00 – дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.
16.00 – концертная программа.
Площадка у здания администрации:
13.00 – Fitness mix Dancing.
13.30 – DJ-сет.
15.30 – танцевальный мастер-класс.
Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.
Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.
Аттракционно-игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.
Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.
Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.
Пролетарский парк культуры и отдыха:
Эстрада:
12.00 – детская анимационная программа «Зима по-тульски».
13.00 – концертная программа «С Новым годом!».
Прокат спортивного инвентаря работает с 11.00 до 19.00.
Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:
Детский городок:
11.00 – резиденция Деда Мороза.
Эстрада:
13.00 – дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.
15.00 – рождественский духовой оркестр.
16.00 – концертная программа.
Площадка у здания администрации:
13.00 – Fitness mix Dancing.
13.30 – DJ-сет.
15.30 – танцевальный мастер-класс.
Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.
Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.
Аттракционно-игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.
Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.
Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.
Комсомольский парк культуры и отдыха:
Эстрада:
12.00 – детская анимационная программа «Зима по-тульски».
13.00 – концертная программа «С Новым годом!».
Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.
Аттракционно-игровой комплекс работает с 10.00 до 21.00.
Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:
Детский городок:
11.00 – резиденция Деда Мороза.
Эстрада:
13.00 – дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.
16.00 – концертная программа «Рождество стучится в двери».
Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.
Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.
Аттракционно-игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.
Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.
Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.
Пролетарский парк культуры и отдыха:
Эстрада:
12.00 – детская анимационная программа «Зима по-тульски».
13.00 – концертная программа «С Новым годом!».
Прокат спортивного инвентаря работает с 11.00 до 19.00.
Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:
Детский городок:
11.00 – резиденция Деда Мороза.
Большой круг:
11.00 – Занятие скандинавской ходьбой.
Эстрада:
13.00 – дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.
16.00 – концертная программа «Рождество стучится в двери».
Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.
Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.
Аттракционно-игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.
Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.
Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.
Комсомольский парк культуры и отдыха:
Эстрада:
12.00 – детская анимационная программа «Зима по-тульски».
13.00 – концертная программа «С Новым годом!».
Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.
Аттракционно-игровой комплекс работает с 10.00 до 21.00.
Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:
Детский городок:
11.00 – резиденция Деда Мороза.
Эстрада:
13.00 – дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.
15.00 – рождественский духовой оркестр.
16.00 – концертная программа «Рождество»
17.00 – световое шоу.
Площадка у здания администрации:
13.00 – Fitness mix Dancing.
13.30 – DJ-сет.
15.30 – танцевальный мастер-класс.
Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.
Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.
Аттракционно-игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.
Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.
Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.
Пролетарский парк культуры и отдыха:
Эстрада:
12.00 – детская анимационная программа «Зима по-тульски».
13.00 – концертная программа «С Новым годом!».
Прокат спортивного инвентаря работает с 11.00 до 19.00.