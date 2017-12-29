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Сотрудники Росгвардии поздравили детей Алексинской школы с новогодними праздниками
Фото пресс-службы Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии поздравили детей Алексинской школы с новогодними праздниками

Ребятам подарили сладкие подарки.

В преддверии Нового года сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Тульской области посетили подшефную Алексинскую школу, учащиеся которой всегда с нетерпением ждут гостей.

Начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Тульской области полковник полиции Игорь Ланцов вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравил детей с наступающим Новым годом и вручил им сладкие подарки.

После праздничных мероприятий сотрудникам Росгвардии устроили экскурсию по школе, которая завершилась сладким чаепитием. На прощание директор школы Елена Боряева пожелала гостям успехов в нелегкой службе и сказала, что дети с нетерпением ждут новых встреч.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:24 0
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