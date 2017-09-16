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В Тульской области отмечают 637-ю годовщину Куликовской битвы

В Тульской области отмечают 637-ю годовщину Куликовской битвы

16 сентября на Красном холме Куликова поля прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню воинской славы России - 637-й годовщине Куликовской битвы.

Перед началом торжественного митинга состоялось праздничное шествие.

У памятника-колонны Дмитрию Донскому настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы архимандрит Лавр совершил литию по воинам, павшим за Отечество за всю историю России.

Затем участники шествия возложили к памятнику гирлянды. Память воинов, павших за Отечество, почтили минутой молчания.

К участникам торжественного митинга обратился первый заместитель Губернатора - председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов. Он отметил, что более шести столетий назад с победы Дмитрия Донского над войском Мамая началось освобождение Руси от монголо-татарского ига и становление нашей государственности.

- Сегодня мы отдаём дань памяти героизму и самоотверженности русского войска во главе с Дмитрием Донским. Мы гордимся подвигом предков, в котором раскрылись огромная духовная сила и высочайший патриотизм нашего народа. Эта победа – часть великой истории Отечества, которую мы будем помнить и беречь всегда», - подчеркнул председатель регионального правительства.

Также гостей праздника поприветствовал заместитель Губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев. Он отметил, что в прошлом году Алексей Дюмин представил Программу развития региона и назвал её «Земля силы и талантов». В ней Губернатор определил сохранение исторического наследия как одно из приоритетных направлений. 

- Куликово поле - это не только музей и памятник, но ещё и место, где жители и гости погружаются в события тех давних лет, - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Заместитель Губернатора поздравил всех с праздником и пожелал хорошего настроения и ярких впечатлений.

Митинг завершился торжественным маршем воинов Российской Армии и прохождением колонны участников XIX Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово».

Также прошли соревнования по армейскому многоборью «Богатырские игры на Куликовом поле», международный турнир по историческому фехтованию среди лучших бойцов военно-исторических клубов.

В течение всего дня на Красном холме работают торговые ряды и различные интерактивные площадки, для гостей праздника выступают фольклорные коллективы.

 

сегодня, в 16:30 +1
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годовшинаКуликово поле
Место
Тульская область

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