Туляки устраивают «грязевые ванны» для своих авто

В поселке Волово сейчас проходит второй этап чемпионата ТО-2017 по трофи-рейдам.

Трофи-рейд — соревнование по преодолению бездорожья, которое обычно проходит на полноприводных автомобилях (внедорожниках), специальных внедорожных мотоциклах, квадроциклах.

Сегодняшний чемпионат в Волово - это второй этап регионального соревнования. Первый состоялся 21 и 22 апреля в Киреевском районе.

Согласно правилам, участвовать в состязаниях могут как спортсмены на специально подготовленных машинах, так и любители на гражданских автомобилях колесной формулы 4х4. Помимо этого, состоится зачет на квадроциклах в формате свободного ориентирования.

Участники финишируют в 19.00.

Чемпионат проводится Тульской региональной общественной организацией «Федерация автомобильного спорта» при поддержке комитета Тульской области по спорту и при участии Тульского внедорожного клуба «Экстримавто».