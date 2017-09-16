Туляки устраивают «грязевые ванны» для своих авто
В поселке Волово сейчас проходит второй этап чемпионата ТО-2017 по трофи-рейдам.
Трофи-рейд — соревнование по преодолению бездорожья, которое обычно проходит на
Сегодняшний чемпионат в Волово - это второй этап регионального соревнования. Первый состоялся 21 и 22 апреля в Киреевском районе.
Согласно правилам, участвовать в состязаниях могут как спортсмены на специально подготовленных машинах, так и любители на гражданских автомобилях колесной формулы 4х4. Помимо этого, состоится зачет на квадроциклах в формате свободного ориентирования.
Участники финишируют в 19.00.
Чемпионат проводится Тульской региональной общественной организацией «Федерация автомобильного спорта» при поддержке комитета Тульской области по спорту и при участии Тульского внедорожного клуба «Экстримавто».