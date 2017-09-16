новости
новости
Регистрация
Туляки устраивают «грязевые ванны» для своих авто

Туляки устраивают «грязевые ванны» для своих авто

В поселке Волово сейчас проходит второй этап чемпионата ТО-2017 по трофи-рейдам.

Трофи-рейд — соревнование по преодолению бездорожья, которое обычно проходит на полноприводных автомобилях (внедорожниках), специальных внедорожных мотоциклах, квадроциклах.

Сегодняшний чемпионат в Волово - это второй этап регионального соревнования. Первый состоялся 21 и 22 апреля в Киреевском районе.

Согласно правилам, участвовать в состязаниях могут как спортсмены на специально подготовленных машинах, так и любители на гражданских автомобилях колесной формулы 4х4. Помимо этого, состоится зачет на квадроциклах в формате свободного ориентирования.

Участники финишируют в 19.00.

Чемпионат проводится Тульской региональной общественной организацией «Федерация автомобильного спорта» при поддержке комитета Тульской области по спорту и при участии Тульского внедорожного клуба «Экстримавто».

сегодня, в 17:18 +3
Другие статьи по темам
Событие
трофи-рейдмашиныавтомобилибездорожье
Место
Тульская областьВолово

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки провели пикет «Закон нужен сейчас» в защиту животных
Туляки провели пикет «Закон нужен сейчас» в защиту животных
В Тульской области отмечают 637-ю годовщину Куликовской битвы
В Тульской области отмечают 637-ю годовщину Куликовской битвы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.