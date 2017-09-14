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В Тульской области при попытке сделать селфи школьник погиб от удара током
Фото: СУ СКР по ТО – место происшествия.

В Тульской области при попытке сделать селфи школьник погиб от удара током

Мальчику было всего 11 лет.

14 сентября в Щёкинском районе рядом с железнодорожным полотном было обнаружено тело 11-летнего мальчика с признаками поражения электрическим током.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, при попытке сделать селфи мальчик забрался под металлические конструкции моста над железнодорожным полотном, задел линии электропередачи и получил удар электрическим током.

Трагедия произошла в то время, когда ребенок должен был находиться в школе на занятиях.

В пресс-службе Следственного комитета рассказали, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних, а также работников образовательного учреждения, в котором обучался мальчик.

сегодня, в 16:27 +1
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