За выходные в Тульской области сотрудники ГИБДД поймали более 40 пьяных водителей

За минувшую пятницу и выходные дни сотрудники ГИБДД выявили более 40 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения. Из них 14 человек отказались «подышать в трубочку». На каждого нарушителя составили административные материалы.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает водителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения и просит не подвергать здоровье и жизни окружающих опасности, а также обращается к гражданам с просьбой содействовать выявлению нарушителей, а также не позволять своим близким и родным садиться за руль в нетрезвом виде. Ваше неравнодушие позволит избежать трагических последствий, связанных с нетрезвым вождением автомобиля, и сделает наш город безопаснее.

Если вы стали свидетелем управления автомобилем водителем с признаками опьянения, сообщите о данном факте в дежурную часть отдельный батальон ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−45−00, 32−45−02.