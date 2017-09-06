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Ко Дню города в Заречье состоится «Вишневое чаепитие»

Ко Дню города в Заречье состоится «Вишневое чаепитие»

Гостей праздника ждет вкусное вишневое варенье, чай из самовара и концертная программа.

В преддверии Дня города в Заречье пройдет фестиваль «Вишневое чаепитие», сообщает пресс-служба администрации Тулы. Мероприятие состоится в сквере «Тульское чаепитие».

Начало фестиваля запланировано на 16.00, для гостей праздника будут накрыты столы с угощениями – чай из самовара, ватрушки, баранки, вишневое варенье. Также администрация Тулы вручит свидетельства «Дом образцового содержания», наградит активистов ТОС и старших по домам и вручит награды центрам образования за призовые места в комплексе ГТО.

Помимо чаепития, гостей фестиваля ждет праздничный концерт коллектива филиала «Концертный зал «Орион» МБУК «КДО» и коллектива Зареченского районного общества инвалидов.

Кстати, фестиваль «Вишневое чаепитие» уже знаком тулякам и в этом году пройдет во второй раз.

Автор: Антон Чембуров, сегодня, в 09:56 +1
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