Ко Дню города в Заречье состоится «Вишневое чаепитие»
Гостей праздника ждет вкусное вишневое варенье, чай из самовара и концертная программа.
В преддверии Дня города в Заречье пройдет фестиваль «Вишневое чаепитие», сообщает пресс-служба администрации Тулы. Мероприятие состоится в сквере «Тульское чаепитие».
Начало фестиваля запланировано на 16.00, для гостей праздника будут накрыты столы с угощениями – чай из самовара, ватрушки, баранки, вишневое варенье. Также администрация Тулы вручит свидетельства «Дом образцового содержания», наградит активистов ТОС и старших по домам и вручит награды центрам образования за призовые места в комплексе ГТО.
Помимо чаепития, гостей фестиваля ждет праздничный концерт коллектива филиала «Концертный зал «Орион» МБУК «КДО» и коллектива Зареченского районного общества инвалидов.
Кстати, фестиваль «Вишневое чаепитие» уже знаком тулякам и в этом году пройдет во второй раз.