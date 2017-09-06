В Одоеве безработный украл из общежития радиатор отопления

По предварительной версии, злоумышленник пробрался в помещение через окно, оторвав доску от оконного проема.

Сотрудники полиции Одоева задержали подозреваемого в краже радиатора отопления из недействующего общежития одной из местных организаций, сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.

По предварительной версии, злоумышленник пробрался в помещение через окно, оторвав доску от оконного проема. Добычей вора стал радиатор отопления, который он, по видимости, планировал сдать на металлолом. Полиция быстро установила подозреваемого – им оказался 50-летний безработный мужчина, который ранее уж был судим.

У подозреваемого обнаружили и изъяли похищенный радиатор, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.