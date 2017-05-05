Тульский театр моды победил в национальном конкурсе

Театр моды «Стиль» занял первое место в XXI Национальном конкурсе театров моды и студий костюма «Наука и мода» в номинации «Войти в будущее».

Конкурс был организован Всероссийской Ассоциацией детских творческих объединений «Золотая игла» под патронажем Вячеслава Зайцева, который стал председателем жюри. Это самый масштабный и серьезный конкурс, который проводится в России в данном направлении. В нем приняли участие около 50 коллективов России и стран ближнего зарубежья.

Тульский театр моды «Стиль» представил свою новую коллекцию «Совершенство форм». Вдохновением для создания коллекции послужило творчество Пьера Кардена, который отдает предпочтение геометрическим формам в создании своих костюмов. Члены жюри были единогласны в своей оценке коллекции и поставили самый высокий бал.

Театр моды «Стиль» — уникальный коллектив, воспитанники которого являются одновременно дизайнерами и артистами. Ежегодно более 60 детей от 5 до 18 лет занимаются в театре моды «Стиль» рукоделием, сценическим и актерским мастерством.

Коллектив принимает участие во всех мероприятиях городского и областного значения.

В этом году театр моды «Стиль» удостоился чести быть приглашенным во Францию, чтобы принять участие в международном фестивале Пьера Кардена и представить Тульскую область на самом высоком уровне.

«Стиль» ежегодно дает свои сольные представления на лучших сценах города.