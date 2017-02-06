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Танцы, гигиена, сексология: чем в Туле разнообразят школьную программу?
Фото Алексея Пирязева.

Танцы, гигиена, сексология: чем в Туле разнообразят школьную программу?

Какие новые предметы предлагают ввести в обязательную школьную программу и что об этом думают туляки.

Министр культуры Владимир Мединский предложил ввести в школах новый предмет — историю российского кино. Глава Минобрнауки Ольга Васильева предложение одобрила и заявила, что поддерживает «все, что развивает человека». Значит ли это, что одобрение вызовут и другие развивающие дисциплины? А их в последнее время предлагают немало.

ОБЖ пора менять?

Глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов и депутат  Иван Сухарев предложили преподавать на уроках ОБЖ личную гигиену. По их мнению, информации в учебниках на эту тему недостаточно.


По задумке, на личную гигиену должно выделяться не меньше 20 академических часов.

Светлана Максимова, учитель ОБЖ Центра образования МБОУ СОШ №71:

Светлана Максимова

— Мне кажется, того, что есть в современных учебниках, вполне хватает. В учебном плане есть несколько разделов по этой теме. Да и дети все и без дополнительных занятий чистоплотные: правила личной гигиены им объясняют не только на уроках, но и дома.

Светлана Белозерова, учитель начальных классов школы №55:

Светлана Белозерова

— В начальной школе детям достаточно знаний по гигиене! Мы разговариваем об элементарной физиологии, экологии жилища, правилах питания и многом другом. Причем не только на уроках, но и на классных часах. Я считаю, грамотный учитель должен акцентировать на этом внимание ежедневно.

Поговорим на взрослые темы?

Следующая идея (автор — главный психиатр России Зураб Кекелидзе) — ввести в школах психологический блок. Упор предлагается делать на сексологии, а именно — разговорах о дружбе, первой любви и профилактике ранней беременности.

Детский психолог Олеся Волкова, побывав на стажировке в Эстонии, узнала: в эстонских школах такие занятия — обычная практика.

Олеся Волкова

– Там детям даже показывают развивающие мультфильмы, которые в открытую объясняют, что и как устроено в сексуальной жизни человека. Но в России, конечно, все иначе. Вряд ли такое возможно в нашей стране. Дело в том, что многие родители боятся говорить с детьми о сексе из-за собственной неуверенности и стеснительности. Тем более, объяснить все тактично — нелегкое дело.

В школах, конечно, ученикам рассказывают об этой пикантной теме на уроках биологии, но зачастую знания настолько очевидны, что даже смешат детей. Например, о физических отличиях между мальчиками и девочками. Не получив в школе интересных для себя сведений, дети пытаются узнать их в интернете или у старших ребят во дворе. А еще хуже — сразу переходят к практике. А это, как известно, может привести к инфекциям или ранней беременности. Поэтому, я считаю, сексология в школе — полезная и нужная дисциплина.

У такого мнения есть противники. Сексолог Вера Севостьянова считает, что о сексе лучше говорить в семье.

Вера Севастьянова

– Не представляю, как этот предмет можно преподавать школьникам. Психология, логика, риторика, основы семейной жизни — другое дело, но сексология — это слишком. Я понимаю, что рано или поздно в семье заходит разговор на эту тему. Поэтому лучший вариант для родителей — рассказать детям все, как есть. Вспомните себя в детстве: наверняка, родители так же пытались вам объяснить, как устроены отношения между мужчинами и женщинами. Если нет, наберитесь мужества и обратитесь к психологу. Лучше — всей семьей.

Министр образования Ольга Васильева также не видит необходимости в новой реформе. По крайней мере, пока.

Назад, в СССР

Если сексологию Министерство образования пока не считает актуальным вызовом, то предметы, ушедшие из школьного расписания вместе с развалом Советского Союза, вполне могут в скором времени вернуться. Одна из таких дисциплин — астрономия. Инициатор камбэка — Васильева. Аргумент — после отмены этого предмета увеличилось число россиян, считающих, что Солнце вращается вокруг Земли.

Инна Починок, учитель физики МБОУ СОШ №68:

Инна Починок

– В нашей школе уже есть такой предмет. На него выделен один час в неделю. И могу сказать, что эта дисциплина не только полезна, но и очень интересна детям. Она позволяет развивать мышление и память. Ведь на уроках мы создаем проекты и макеты, с каждого ученика — по четыре в год. Это не просто рефераты, которые могут помочь сделать родители или интернет: это именно творчество. Дети изображают солнечную систему на основе своего воображения, рассказывают о своих знаках Зодиака, придумывают собственные вселенные и рассказывают, чем она отличается от нашей, реальной.

Все это — отличный способ получить разрядку в течение тяжелого учебного дня. Ведь в процессе можно и поговорить на отстраненные темы, и пошутить, и, конечно же, узнать что-то новое о планете. Астрономия тесно связана с физикой, географией и историей. Поэтому если в некоторых школах нет возможности выделить отдельные часы для этой дисциплины, можно включить ее в программу одного из перечисленных мной предметов.

 

Еще одно предложение Васильевой — заменить один из часов физкультуры ритмикой. С какого возраста ученикам пора приобщаться к танцам, министр не уточнила, но ясно одно: этот предмет, как и астрономию, она считает необходимым для школьного образования.

Между тем тульский хореограф Ольга Чекмазова уверена: танцами заинтересуются далеко не все ученики:

Ольга Чекмазова

– Танцы в школьном расписании, конечно, идея хорошая. Я даже догадываюсь, с чем она связана: дети много сидят за компьютером, и им не хватает движения. А танцы, как известно, развивают и физику, и душу. К тому же, они позволяют энергии перетечь с ума на тело, раскрепощают. В Суворовском училище я занимаюсь танцами с детьми. И за все это время учила двигаться более 200 человек.

Так вот: большинству из них это оказалось неинтересно, просто не нужно. Поэтому я сделала вывод — навязывать искусство не стоит. К творчеству каждый должен прийти сам, иначе оно не доставит человеку удовольствия и не принесет пользы. Разумнее сделать танцы в школах факультативным занятием. Тогда его будут посещать только те дети, которые действительно хотят хорошо двигаться.

Вернуться в школы из СССР могут и трудовые практики. Ольга Васильева призывает учителей вводить регулярные дежурства, например, — уборку пришкольной территории и помещений. Эта идея пришлась по вкусу учителю труда лицея искусств Анастасии Рыбаковой:

Анастасия Рыбакова

– Такая глобальная уборка может воспитать в ребенке личность, дисциплинировать его. К тому же, в технологии много теории, практика — как раз то, что нужно. Уборки один-два раза в месяц вполне достаточно. Можно закрепить за каждым классом определенный участок. Но не стоит делать из этого отдельный предмет, ведь у учеников и без того большая нагрузка. К тому же, это может привести к уменьшению часов основных предметов. Это будет большой ошибкой.

Пока информации о том, что все эти предметы обязательно будут в школьном расписании, нет. Но положительные отзывы министра образования о многих предложенных дисциплинах — повод для обратных прогнозах.

Что говорят дети?

Степан Логинов, 10 лет, учится в средней образовательной школе №3, Алексин:

Степан Логинов

– Из всех предложенных предметов мне нравится история кино. Вот только лучше бы это была не история, а просто изучение особенностей фильма. Ведь у нас уже есть предмет истории, и по нему, как и по другим, много задают. Боюсь, что тогда я вообще не буду успевать делать уроки. У меня другая идея: надо разнообразить обычные предметы, например, объединить все те же фильмы с математикой. Можно было бы решать задачки на основе киносюжетов. Вот такие: Люка бросил отец в раннем детстве (3 года), а отцу было 30 лет в третьем эпизоде. В четвертом эпизоде папе 60. Сколько лет Люку? Но такого не будет, я понимаю… Это безобидные мечты.

Лиза Карасева, 13 лет, учится в Центре образования №27:

Лиза Карасева

– Все предметы, которые предложены, интересные. Но в качестве основных они не нужны. Во-первых, потому что на них будет уходить много времени, а во-вторых, многое из их программы нам дают на традиционных предметов. Хорошая идея — факультативные занятия. Тогда желающие могли бы посещать те кружки, которые им нравятся. Я бы с удовольствием ходила на танцы: люблю музыку и движение, поэтому, думаю, я бы даже никогда не пропускала такие занятия.

Нататья Карпушина

— Танцы, история кино и гигиена — отличные дисциплины как для младших, так и для старших классов. Для младшеклассников — это саморазвитие, для учеников 9−11 — возможность определиться с профессией. В любом случае, лишними эти предметы не будут. Также я бы с радостью посещала уроки астрономии: всегда хотела больше знать о звездах и планетах!

 

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 13:20 +1
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