«Россия 24» и «Маяк» теперь и в Туле!

Фото Алексея Пирязева

В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев и главный редактор телеканала «Россия 24» Евгений Бекасов.

Встреча началась с небольшой экскурсии. Директор филиала ВГТРК — ГТРК «Тула» Сергей Белов показал гостям музей истории телекомпании, а также студии «Радио России» и «Маяка».

Сергей Белов.

- Безусловно, начало вещания для нас — очень важное событие. Это очень похоже на рождение ребенка. Вот только у нас родилось сразу два замечательных проекта, два новых СМИ, — говорит Сергей Белов. — И планы на них грандиозные! Эмоции переполняют! Региональное окно на телеканале нам выделили в 19:30. В это время ежедневно будет выходить информационная программа о жизни нашей области. Но, конечно, этого недостаточно. Я уверен: в будущем региональная вставка увеличится как минимум вдвое. Вот тогда мы точно сможем полноценно рассказывать обо всем, что происходит в Тульской области. Что касается радио, ловите «Маяк» на частоте 103.9. Хочу отметить, мы прикладываем все усилия для развития радиовещания. В этом году планируем переход «Радио России» на FM-диапазон. Сейчас оно работает только на УКВ (ультракоротких волнах

После экскурсии в студии телеканала «Россия 24» прошла неформальная встреча гостей с журналистами, в ходе которой наградили лучших сотрудников ГТРК «Тула». Почетную грамоту губернатора Тульской области получил начальник производственно-технического отдела Роман Петров, благодарность губернатора — директор филиала Сергей Белов и начальник службы радиовещания тульского филиала Тамара Соловьева. Благодарственные письма губернатора вручили корреспондентам информационных программ Наталье Галактионовой и Елене Пановой, а также ведущей Алине Макаровой.

Алексей Дюмин.

- Я активно интересуюсь новостями не только Тульской области, но и всей страны, — сказал губернатор Алексей Дюмин в ходе встречи журналистам. Одним из главных источников информации глава региона назвал «Россию 24». Более того, он подчеркнул: в кабинете президента Владимира Путина также работает этот телеканал. По крайней мере, наш губернатор успел это заметить в ходе рабочих встреч с главой государства.

Теперь задача журналистов ГТРК «Тула» сделать региональную программу на телеканале «Россия 24» столь же популярной, как у федералов. Как обещают сотрудники компании, вещание продолжится в лучших традициях телеканала.

- Никто не отменял два главных правила — объективность и оперативность, — говорит главный редактор ТК «Россия 24 Тула» Александр Конов. — Новости отбираем с таким расчетом, чтобы было интересно зрителю. Но некоторые материалы, которые проходят у нас по «главной» «России», мы отбрасываем: другой формат. На «России 24» будет больше аналитики, и, я бы так сказал, «глубины» сюжетов. Коллеги с «России 1» специально делают для нас расширенные версии и добавляют экспертные мнения. Надеюсь, будет больше экономики, но только понятной зрителю: заумный бубнёж со специфической терминологией не интересен обычному человеку, я думаю. Ну, и, конечно, двадцатиминутный новостной блок позволяет делать ежедневные новости спорта — всё только самое главное и интересное. После новостей у нас либо интервью с интересными людьми, либо тематические программы: про экономику, криминал, медицину, сельское хозяйство, криминал, спорт, культуру… В общем, будем пытаться разговаривать со своим зрителем на понятном языке. Эмоции пока только положительные. Для меня это довольно-таки новый опыт работы, как и для ведущей новостей Алины Фурсенко. Стараемся работать с душой! Ну, а оценивать результат только нашим зрителям.

Олег Добродеев

- «Маяк» — одна из старейших и самых любимых радиостанций. То, что она теперь вещает здесь на тульской земле — это очень важно, — отметил Олег Добродеев.

И правда: «Маяк» всегда славился своей близостью к народу и завоевал любовь слушателей благодаря умелому синтезу музыкального и разговорного формата.

Алексей Дюмин и Тамара Соловьёва

- Региональное вещание открыто, и это для нас — огромное счастье, — говорит начальник службы радиовещания ГТРК «Тула» Тамара Соловьёва. — Сейчас мы занимаемся подготовкой тематических программ, слушаем коллег-федералов, строим планы на будущее. Пока трудно сказать, когда тематический блок будет запущен, однако мы надеемся осуществить все задуманное к маю.