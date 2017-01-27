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«Россия 24» и «Маяк» теперь и в Туле!
Фото Алексея Пирязева

«Россия 24» и «Маяк» теперь и в Туле!

24 января в ГТРК «Тула» прошел настоящий праздник, посвященный старту регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24».

В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев и главный редактор телеканала «Россия 24» Евгений Бекасов.

Встреча началась с небольшой экскурсии. Директор филиала ВГТРК — ГТРК «Тула» Сергей Белов показал гостям музей истории телекомпании, а также студии «Радио России» и «Маяка».

Сергей Белов.

- Безусловно, начало вещания для нас — очень важное событие. Это очень похоже на рождение ребенка. Вот только у нас родилось сразу два замечательных проекта, два новых СМИ, — говорит Сергей Белов. — И планы на них грандиозные! Эмоции переполняют! Региональное окно на телеканале нам выделили в 19:30. В это время ежедневно будет выходить информационная программа о жизни нашей области. Но, конечно, этого недостаточно. Я уверен: в будущем региональная вставка увеличится как минимум вдвое. Вот тогда мы точно сможем полноценно рассказывать обо всем, что происходит в Тульской области. Что касается радио, ловите «Маяк» на частоте 103.9. Хочу отметить, мы прикладываем все усилия для развития радиовещания. В этом году планируем переход «Радио России» на FM-диапазон. Сейчас оно работает только на УКВ (ультракоротких волнах

После экскурсии в студии телеканала «Россия 24» прошла неформальная встреча гостей с журналистами, в ходе которой наградили лучших сотрудников ГТРК «Тула». Почетную грамоту губернатора Тульской области получил начальник производственно-технического отдела Роман Петров, благодарность губернатора — директор филиала Сергей Белов и начальник службы радиовещания тульского филиала Тамара Соловьева. Благодарственные письма губернатора вручили корреспондентам информационных программ Наталье Галактионовой и Елене Пановой, а также ведущей Алине Макаровой.

Алексей Дюмин.

- Я активно интересуюсь новостями не только Тульской области, но и всей страны, — сказал губернатор Алексей Дюмин в ходе встречи журналистам. Одним из главных источников информации глава региона назвал «Россию 24». Более того, он подчеркнул: в кабинете президента Владимира Путина также работает этот телеканал. По крайней мере, наш губернатор успел это заметить в ходе рабочих встреч с главой государства.

Теперь задача журналистов ГТРК «Тула» сделать региональную программу на телеканале «Россия 24» столь же популярной, как у федералов. Как обещают сотрудники компании, вещание продолжится в лучших традициях телеканала. 

- Никто не отменял два главных правила — объективность и оперативность, — говорит главный редактор ТК «Россия 24 Тула» Александр Конов. — Новости отбираем с таким расчетом, чтобы было интересно зрителю. Но некоторые материалы, которые проходят у нас по «главной» «России», мы отбрасываем: другой формат. На «России 24» будет больше аналитики, и, я бы так сказал, «глубины» сюжетов. Коллеги с «России 1» специально делают для нас расширенные версии и добавляют экспертные мнения. Надеюсь, будет больше экономики, но только понятной зрителю: заумный бубнёж со специфической терминологией не интересен обычному человеку, я думаю. Ну, и, конечно, двадцатиминутный новостной блок позволяет делать ежедневные новости спорта — всё только самое главное и интересное. После новостей у нас либо интервью с интересными людьми, либо тематические программы: про экономику, криминал, медицину, сельское хозяйство, криминал, спорт, культуру… В общем, будем пытаться разговаривать со своим зрителем на понятном языке. Эмоции пока только положительные. Для меня это довольно-таки новый опыт работы, как и для ведущей новостей Алины Фурсенко. Стараемся работать с душой! Ну, а оценивать результат только нашим зрителям.

Олег Добродеев

- «Маяк» — одна из старейших и самых любимых радиостанций. То, что она теперь вещает здесь на тульской земле — это очень важно, — отметил Олег Добродеев.

И правда: «Маяк» всегда славился своей близостью к народу и завоевал любовь слушателей благодаря умелому синтезу музыкального и разговорного формата.

Алексей Дюмин и Тамара Соловьёва

- Региональное вещание открыто, и это для нас — огромное счастье, — говорит начальник службы радиовещания ГТРК «Тула» Тамара Соловьёва. — Сейчас мы занимаемся подготовкой тематических программ, слушаем коллег-федералов, строим планы на будущее. Пока трудно сказать, когда тематический блок будет запущен, однако мы надеемся осуществить все задуманное к маю.

Галерея
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 1
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 2
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 3
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 4
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 5
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 6
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 7
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 8
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 9
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 10
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 11
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 12
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 13
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 14
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 15
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 16
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 17
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 18
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 19
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 20
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 21
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 22
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 23
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 24
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 25
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 26
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 27
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 28
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 29
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 30
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 31
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 32
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 33
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 34
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 35
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 36
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 37
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 38
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 39
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 40
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 41
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 42
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 43
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 44
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 45
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 46
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 47
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 48
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 49
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 50
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 51
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 52
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 53
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 54
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 55
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 56
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 57
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 58
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 59
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 60
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 61
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 62
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 63
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 64
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 65
Старт регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24». 24 января, Фото: 66
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Автор: Вероника Левина, сегодня, в 11:47 +1
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