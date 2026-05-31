Для извлечения пострадавших из авто потребовалась помощь спасателей.

ДТП произошло сегодня в 9:50 в Узловском районе на автодороге Донской — Кимовск вблизи поворота на населённый пункт Дубовое.

Разворачиваясь, 30-летний водитель микроавтобуса «ГАЗ» столкнулся с «Лада Гранта», которым управлял 43-летний мужчина.

В результате удара пострадали 3 взрослых и 2 детей: водитель «Лады» и ехавшая с ним 42-летняя женщина, а также водитель и несовершеннолетние пассажиры «ГАЗа» — мальчики 8 и 7 лет, сообщили в пресс-службе тульской ГАИ.

Для того, чтобы достать пострадавших из легковушки, сотрудникам МЧС потребовался гидравлический аварийно-спасательный инструмент.

Все они доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.