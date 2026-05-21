Следователи совместно с сотрудниками полиции, спасателями и волонтерами проводят поисковые мероприятия.

В Тульской области в рамках расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения малолетней девочки на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, что поисковики распространили ориентировку на розыск трехлетней (данные скрыты по требованию закона) из Дубны. Девочка пропала вечером 20 мая.

В местном телеграм-канале пишут, что девочка пропала в районе улиц Калинина, Дружбы, Садовой.

Всех, кто располагает информацией о месте нахождения ребенка, просят незамедлительно сообщить по телефону 112 или 8 961 152-03-32.