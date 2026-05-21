На месте поисков в Тульской области развернут оперативный штаб.

Пропавшую 20 мая в Дубне трёхлетнюю (данные скрыты по требованию закона) ищут с помощью дронов и квадроциклов. В поисках задействованы МЧС и полицейские, водолазы, поисковики «ЛизаАлерт», местные жители.

Напомним, девочка каталась на беговеле и пропала в районе улицы Садовой поселка Дубна. По некоторым данным, мать ребенка отвлеклась на время, и (данные скрыты по требованию закона) уехала.

Позже ее беговел обнаружили в лесопосадке неподалеку от реки. Сейчас детский транспорт изучают криминалисты в рамках уголовного дела.

Поиски продолжаются в лесном массиве, где ранее нашли беговел пропавшей девочки. Спасатели говорят, что район поиска осложнен наличием оврагов, болот и ручьев.

Водолазы уже проверили ручей в районе исчезновения ребенка, но результатов это не дало. В настоящий момент спасатели прочесывают лес пешими группами.