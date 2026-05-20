Фото ГУ МЧС по Тульской области.

Водолазы исследовали акваторию на глубине до 2 метров — именно в этом диапазоне чаще всего находятся купающиеся люди. Специалисты искали на дне потенциально опасные предметы: битое стекло, мусор, острые ветки, торчащую арматуру и любые другие объекты, способные нанести травмы отдыхающим.

«Наш приоритет — безопасность жителей на воде. Ежегодно перед открытием сезона мы обследуем дно и поднимаем всё, что может угрожать жизни и здоровью людей. Никто не должен пострадать из-за коряги или осколка, скрытого под водой», — говорит Константин Орехов, начальник водолазной службы — старший водолазный специалист ГУ МЧС России по Тульской области.

Такие профилактические мероприятия проходят каждый год на всех официальных пляжах региона. По итогам водолазной проверки составляется официальный акт, подтверждающий готовность водоёма к купальному сезону.