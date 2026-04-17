  В деле о мошенничестве учительницы из Болохово фигурируют уже 50 потерпевших
В деле о мошенничестве учительницы из Болохово фигурируют уже 50 потерпевших

Женщина придумала хитрую схему с сертификатами на жилье.

В Тульской области расследуется уголовное дело против 35-летней жительницы из Болохово, которую обвиняют в серии мошеннических действий. По данным следствия, число пострадавших от её действий уже достигло 50 человек, однако полиция считает, что потерпевших может быть больше.

Сотрудники УМВД России по Тульской области обращаются к жителям региона с просьбой откликнуться, если они стали жертвой этой женщины или обладают информацией о подобных случаях.

Звонить можно в дежурную часть ОМВД России по Киреевскому району (г. Киреевск, ул. Ленина, 22); начальнику следственного отдела ОМВД России по Киреевскому району Анисимовой Оксане Александровне по телефону: 8 (4875) 46-44-69.

Напомним, ранее Myslo подробно писал об этой истории здесь

сегодня, в 10:27 +1
