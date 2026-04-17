  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Узловском филиале медколледжа завершают капремонт аудиторий - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Узловском филиале медколледжа завершают капремонт аудиторий

Здание будет готово к началу нового учебного года.

Фото правительства Тульской области.

В Узловском филиале областного медицинского колледжа полным ходом идут работы по капитальному ремонту, финансируемому из регионального бюджета. Главная задача — обеспечить комфортные и современные условия для подготовки будущих специалистов здравоохранения.

На данный момент строители уже демонтировали старые внутренние перегородки и привели в порядок кровлю. Активно ведутся отделочные работы в коридорах и классах, устанавливаются новые двери и стеклопакеты. Параллельно монтируются современные инженерные коммуникации: системы видеонаблюдения, автоматическая пожарная сигнализация, вентиляция, а также обновляются сети электроснабжения, водоснабжения и канализации.

Отдельный акцент сделан на создании безбарьерной среды для маломобильных групп студентов.

Чтобы образовательный процесс не прерывался, на время ремонта занятия организованы на базе местной школы и Узловской районной больницы.

К началу учебного года студентов ждут обновленные просторные аудитории, оснащенные практические лаборатории и зоны отдыха.

На сегодняшний день в филиале обучается около 700 человек по направлениям «лечебное дело» и «сестринское дело». За годы работы колледж подготовил почти 12 тысяч квалифицированных кадров, 80% которых трудоустраиваются в медучреждения региона. Это важный вклад в реализацию нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В 2025 году Тульский областной медицинский колледж (включая Узловский филиал) вошел в федеральный проект «Профессионалитет». Благодаря этому филиал получит современное оборудование, в том числе уникальные роботы-симуляторы. Эти тренажеры позволят студентам отрабатывать навыки экстренной помощи и клинической диагностики в условиях, максимально приближенных к реальным.

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 10:47
Другие статьи по темам
Событие
капремонт колледж
Место
Тула
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 17 апреля: дожди и умеренный ветер

сегодня

187

1105

4

Дежурная часть
В Туле водитель не понимал, что едет по встречной полосе

вчера

44

2110

4

Жизнь Тулы и области
В Туле определят лучшего водителя такси

сегодня

17

381

2

Жизнь Тулы и области
На каких улицах Тулы отключат свет 17 апреля

вчера

50

1466

1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
ООО «МСК-НТ»: складирование растительных отходов на контейнерных площадках является нарушением закона
ООО «МСК-НТ»: складирование растительных отходов на контейнерных площадках является нарушением закона
В деле о мошенничестве учительницы из Болохово фигурируют уже 50 потерпевших
В деле о мошенничестве учительницы из Болохово фигурируют уже 50 потерпевших

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.