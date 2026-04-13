Под Тулой охотник случайно застрелил товарища: дело направлено в суд

Фото freepik.com.

Ленинский районный суд 15 апреля рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. Трагедия произошла во время пристрелки оружия.

В декабре 2025 года трое знакомых — обвиняемый, погибший и ещё один мужчина — приехали в район деревни Медвенка, чтобы проверить и пристрелять карабин с тепловизионным прицелом.

В какой-то момент подсудимый взял оружие, не поставив его на предохранитель, и отошел в сторону. Возвращаясь, он попытался перепрыгнуть через русло реки. В этот момент он не удержал карабин, который упал дулом вперед. Мужчина случайно нажал на спусковой крючок и выстрелил в сторону своего товарища.

От полученного сквозного ранения пострадавший скончался в больнице.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.