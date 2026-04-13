Администратор автошколы в Алексине присвоила полмиллиона рублей

Алексинский межрайонный суд назначил на 16 апреля рассмотрение уголовного дела в отношении местной жительницы. Женщину обвиняют в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба судов и УСД Тульской области.

По данным следствия, обвиняемая работала администратором в одной из автошкол города. В период с февраля по ноябрь 2025 года она вносила ложные сведения в приходные кассовые ордеры. Таким образом, деньги, которые ученики платили за обучение, не доходили до кассы организации, а присваивались сотрудницей.

В общей сложности автошколе был причинен материальный ущерб на сумму 548 тысяч рублей.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.