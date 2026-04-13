Администратор автошколы в Алексине присвоила полмиллиона рублей

Женщина вносила ложные сведения в приходные кассовые ордеры.

Алексинский межрайонный суд назначил на 16 апреля рассмотрение уголовного дела в отношении местной жительницы. Женщину обвиняют в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба судов и УСД Тульской области. 

По данным следствия, обвиняемая работала администратором в одной из автошкол города. В период с февраля по ноябрь 2025 года она вносила ложные сведения в приходные кассовые ордеры. Таким образом, деньги, которые ученики платили за обучение, не доходили до кассы организации, а присваивались сотрудницей.

В общей сложности автошколе был причинен материальный ущерб на сумму 548 тысяч рублей.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
мошенничество автошкола суд
Жизнь Тулы и области
Какая погода ждет туляков 13 апреля: днем без осадков и до +15°

сегодня

65

718

5

Дежурная часть
В Богородицке собака укусила ребенка за поясницу: мать требует с владельца 100 тысяч рублей

сегодня

18

486

2

Дежурная часть
Мошенники скупают аккаунты умерших людей на «Госуслугах» и берут кредиты

вчера

45

2196

2

Жизнь Тулы и области
10-классница из Тулы завоевала звание призёра Всероссийской олимпиады по русскому языку

сегодня

9

574

5

