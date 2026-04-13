В Богородицке собака укусила ребенка за поясницу: мать требует с владельца 100 тысяч рублей

В Богородицке местная жительница требует взыскать с владельца собаки 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за то, что животное укусило ее сына, сообщает пресс — служба судов и УСД Тульской области.

Инцидент произошел 9 июля 2025 года около 20.30 во дворе многоквартирного дома в микрорайоне Западном. Сын истицы получил укушенную рану на пояснице. После происшествия ребенку пришлось два месяца делать прививки от бешенства.

Мать пострадавшего мальчика утверждает, что ее сын испытал не только физические страдания, но и сильный психологический стресс. В исковом заявлении указано, что теперь ребенок боится любых собак и не может спокойно гулять во дворе один.

Поскольку владелец собаки отказался добровольно компенсировать причинённый вред, женщина обратилась в суд. Она требует взыскать с ответчика 100 тысяч рублей. Судебное заседание состоится 21 апреля.