10-классница из Тулы завоевала звание призёра Всероссийской олимпиады по русскому языку

Владислава Плеханова доказала, что побеждает не зубрёжка, а любовь к языку.

Фото Минобр.

Тульский минобр опубликовал итоги заключительного тура Всероссийской олимпиады школьников.

Ученица 10-го класса тульской гимназии № 11 имени братьев Трояновских Владислава Плеханова завоевала звание призёра на финальном этапе соревнований по русскому языку.

Масштабное интеллектуальное состязание прошло в Саранске, собрав более 500 сильнейших школьников из всех регионов страны.

Программа испытаний включала два тура. Первый проверял системное владение русским языком. Второй был построен как исследовательская работа, где участники должны были проявить творческий подход и умение анализировать языковые процессы.

«Невероятно рада быть частью этого события. Пусть задания и не оправдали ожиданий „легкости и воздушности“, но работа над ними доставила мне искреннее удовольствие. Это точно запомнится на всю жизнь! Огромное спасибо всем, кто меня поддерживал, верил в меня и учил», — рассказала Владислава.

В текущем учебном году Владислава также добилась успеха на региональном этапе ВсОШ: она стала призёром по французскому языку и победителем по литературе. Кроме того, в её копилке — призёрство в международной «Евразийской лингвистической олимпиаде» (французский язык).

