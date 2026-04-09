В Киреевском районе огнеборцы вывели из горящего дома мужчину

Пожар произошёл в одной из ​хрущевок пос. Шварцевского.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Накануне примерно в 18.00 загорелась квартира на последнем этаже пятиэтажки на ул. Менделеева. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на адрес спустя две минуты. Возгорание было оперативно потушено на 24 кв. м.

Никто не пострадал. Сотрудники МЧС с применением спецсредств спасли жителя пятиэтажки. Причину происшествия предстоит установить дознавателю ведомства. Региональное ГУ МЧС России напоминает:

  • увидел пожар — сразу звони по номеру 101 или 112;
  • установи пожарный извещатель — он предупредит о задымлении громким сигналом и увеличит шансы на спасение;
  • держи дома огнетушитель — он поможет ликвидировать возгорание на ранней стадии.

сегодня, в 09:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
пожар возгорание спасли на пожаре ГУ МЧС России по Тульской области
Место
Тульская область Киреевский район
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 10 апреля: мокро, скользко и до +7

сегодня

135

982

5

Жизнь Тулы и области
В Тульской области объявлена ракетная опасность

вчера

70

2627

-1

Жизнь Тулы и области
Миляев предложил Александру Никитину пойти в Госдуму от Тульской области

вчера

28

2322

-17

Жизнь Тулы и области
В пятницу на некоторых улицах Тулы не будет света

вчера

17

1442

1

