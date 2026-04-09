В Киреевском районе огнеборцы вывели из горящего дома мужчину

Накануне примерно в 18.00 загорелась квартира на последнем этаже пятиэтажки на ул. Менделеева. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на адрес спустя две минуты. Возгорание было оперативно потушено на 24 кв. м.
Никто не пострадал. Сотрудники МЧС с применением спецсредств спасли жителя пятиэтажки. Причину происшествия предстоит установить дознавателю ведомства. Региональное ГУ МЧС России напоминает:
- увидел пожар — сразу звони по номеру 101 или 112;
- установи пожарный извещатель — он предупредит о задымлении громким сигналом и увеличит шансы на спасение;
- держи дома огнетушитель — он поможет ликвидировать возгорание на ранней стадии.