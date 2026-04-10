Замминистра спорта России Александр Никитин выступил перед ветеранами СВО

На базе Корпоративного университета правительства Тульской области прошла встреча ветеранов СВО с заместителем министра спорта России, заместителем председателя Олимпийского комитета России (ОКР) Александром Никитиным. Мероприятие прошло в рамках региональной образовательной программы «Герой 71» и модуля «Наставничество».

Александр Никитин выступил с лекцией о том, как добиваться успеха, работая на государственной службе. Он поделился опытом обучения в «Школе Губернаторов» и работы на должности первого вице-губернатора Хабаровского края, а также рассказал о тонкостях международного спортивного сотрудничества.

«Огромная честь выступать перед Героями специальной военной операции, перед теми, кто с оружием в руках защищал нашу Родину, продолжая великие традиции наших отцов, дедов, прадедов. Через такие программы мы получаем новых профессиональных управленцев и лидеров. Тех, кто готов брать на себя ответственность за сложные решения по управлению регионом и страной», — сказал Александр Никитин.

Он также провел параллель между своей работой в спорте и достижениями ветеранов:

«На первый взгляд, в этих историях нет ничего общего. Но на самом деле подход нашей команды был един: не уходить от сложностей, работать системно и четко понимать цель, к которой идешь».

По итогам встречи Александр Никитин согласился стать наставником для туляка Дениса Ишбулатова — ветерана СВО и бронзового призера Кубка России по пулевой стрельбе.

«Беседа получилась максимально содержательной. Обратная связь от участников говорит о том, что программа работает и выпускники проекта смогут раскрыть свой потенциал как управленцы на самых разных уровнях», — резюмировал заместитель министра спорта.