  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Замминистра спорта России Александр Никитин выступил перед ветеранами СВО - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Замминистра спорта России Александр Никитин выступил перед ветеранами СВО

Он поделился опытом обучения в «Школе Губернаторов» и рассказал о тонкостях международного спортивного сотрудничества.

Замминистра спорта России Александр Никитин выступил перед ветеранами СВО
Фото правительства Тульской области.

На базе Корпоративного университета правительства Тульской области прошла встреча ветеранов СВО с заместителем министра спорта России, заместителем председателя Олимпийского комитета России (ОКР) Александром Никитиным. Мероприятие прошло в рамках региональной образовательной программы «Герой 71» и модуля «Наставничество».

Александр Никитин выступил с лекцией о том, как добиваться успеха, работая на государственной службе. Он поделился опытом обучения в «Школе Губернаторов» и работы на должности первого вице-губернатора Хабаровского края, а также рассказал о тонкостях международного спортивного сотрудничества.

«Огромная честь выступать перед Героями специальной военной операции, перед теми, кто с оружием в руках защищал нашу Родину, продолжая великие традиции наших отцов, дедов, прадедов. Через такие программы мы получаем новых профессиональных управленцев и лидеров. Тех, кто готов брать на себя ответственность за сложные решения по управлению регионом и страной», — сказал Александр Никитин.

Он также провел параллель между своей работой в спорте и достижениями ветеранов:

«На первый взгляд, в этих историях нет ничего общего. Но на самом деле подход нашей команды был един: не уходить от сложностей, работать системно и четко понимать цель, к которой идешь». 

По итогам встречи Александр Никитин согласился стать наставником для туляка Дениса Ишбулатова — ветерана СВО и бронзового призера Кубка России по пулевой стрельбе.

«Беседа получилась максимально содержательной. Обратная связь от участников говорит о том, что программа работает и выпускники проекта смогут раскрыть свой потенциал как управленцы на самых разных уровнях», — резюмировал заместитель министра спорта.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 08:58 −4
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Александр Никитин СВО
Жизнь Тулы и области
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Киреевском районе огнеборцы вывели из горящего дома мужчину
В Киреевском районе огнеборцы вывели из горящего дома мужчину
Центр Тулы частично останется без холодной воды
Центр Тулы частично останется без холодной воды

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.