Вышедшие из берегов реки затопили 5 мостов в Тульской области

По данным МЧС, на данный момент затопленными числятся пять низководных мостов. Под воду ушли переправы в населенных пунктах:
- Белевский район: Николо-Гастунь;
- Суворовский район: Мишнево, Чекалин, Матюхинский;
- Одоевский район: Болотское.
Движение автотранспорта по этим направлениям временно прекращено. Однако местные жители не оказались отрезанными от «большой земли». Спасатели оперативно организовали лодочные переправы, есть объездные пути.
В Главном управлении МЧС по Тульской области подчеркивают: несмотря на бушующую воду, угрозы подтопления жилых домов нет. Жизнеобеспечение населения осуществляется в штатном режиме.
Ситуация остается на особом контроле ведомства.