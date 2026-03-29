Вышедшие из берегов реки затопили 5 мостов в Тульской области

Вода в реках Ока и Упа резко пошла вверх, взяв в «плен» низководные переправы. Под удар стихии попали Белевский, Суворовский и Одоевский районы.

По данным МЧС, на данный момент затопленными числятся пять низководных мостов. Под воду ушли переправы в населенных пунктах:

  • Белевский район: Николо-Гастунь;
  • Суворовский район: Мишнево, Чекалин, Матюхинский;
  • Одоевский район: Болотское.

Движение автотранспорта по этим направлениям временно прекращено. Однако местные жители не оказались отрезанными от «большой земли». Спасатели оперативно организовали лодочные переправы, есть объездные пути.

В Главном управлении МЧС по Тульской области подчеркивают: несмотря на бушующую воду, угрозы подтопления жилых домов нет. Жизнеобеспечение населения осуществляется в штатном режиме.

Ситуация остается на особом контроле ведомства. 

