В Тульской области ищут пропавшего пенсионера из Тарусы

Волонтёры отряда «ЛизаАлерт» просят жителей Тульской области обратить на ориентировку, которую распространили поисковики из соседнего региона.

Накануне в Тарусе (Калужская область) пропал 69-летний Юрий Владимирович Фомеев. Уточняется, что он мог потерять память и может находиться на территории Тульской области.

Приметы: рост 168 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. Одежда: чёрная кожаная куртка, зелёно-жёлтая камуфлированная куртка и брюки, чёрные ботинки, чёрная шапка.