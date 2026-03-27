В Туле наградили сотрудников полиции

Награды вручил начальник регионального УМВД Андрей Даценко. Указом Президента России за заслуги в поддержании законности и правопорядка и высокие личные показатели в служебной деятельности медалью «За отличие в охране общественного порядка» награжден майор полиции Роман Толстоухов.

За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий Почетной грамотой Президента России награжден командир отдельного батальона ППС УМВД России по Туле майор Евгений Титов.

Благодарность Президента России объявлена начальнику ОП «Центральный» УМВД России по Туле подполковнику Дмитрию Киселёву.

Благодарственное письмо Президента России вручено начальнику отдела уголовного розыска ОП «Криволученский» капитану Герману Усманову.

Приказом главы МВД России за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокие показатели Почетной грамотой ведомства награждена начальник контрольно-ревизионного отдела тульского УМВД полковник внутренней службы Татьяна Орлова.

Медалью МВД России «За трудовую доблесть» награждена заведующая канцелярией управления организации тылового обеспечения регионального УМВД Нина Чичура.